Aragonès volverá al Senado el lunes para defender la ley de amnistía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acudirá el lunes a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para defender la amnistía y el referéndum y “trolear” al PP. “Deberán escuchar que la amnistía es necesaria y que sirve para acabar con la represión. Querían que fuera un monólogo y no será así. Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece”, explicó ayer, en declaraciones a SER Catalunya. Por otra parte, después de que el presidente español, Pedro Sánchez, haya rechazado su propuesta sobre las vías jurídicas para celebrar un referéndum, Aragonès le recordó que tiene un “compromiso firmado de abrir una nueva fase de negociación”. Por ello, le avisó de que el cumplimiento de los pactos de investidura determinará si tiene sentido seguir apoyándolo. Por otra parte, el president reclamó al PSOE que presente sus propuestas sobre la financiación de Catalunya antes de criticar las que él plantea.

En la comisión del lunes en el Senado, Aragonès confrontará con la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, que ya ha confirmado su asistencia. En cambio, al menos cuatro barones del PP (Andalucía, Galicia, Baleares y Cantabria) y dos del PSOE (Asturias y Castilla-La Mancha) no acudirán al pleno, en el que se debatirá y votará el informe sobre la amnistía que el PP ha redactado aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara. Se trata de un documento muy duro contra la ley, porque asegura que se trata del “peor atentado contra la seguridad jurídica que se ha producido en España desde 1978” y “un golpe mortal para el Estado constitucional y autonómico”. La mayoría absoluta del PP avaló ayer la ponencia del informe, que el lunes quedará previsiblemente aprobado.PSOE, ERC y Junts ya han anunciado que presentarán un voto particular al texto sobre el impacto autonómico de la norma. La senadora de ERC por Lleida Sara Bailac acusó al PP de emplear una “estrategia de ruido”, porque “es consciente de que la ley se aprobará” cuando llegue al Congreso y que “cumple los estándares democráticos”.Por otra parte, el secretario general de Junts, Jorid Turull, replicó a Aragonès que es “muy triste” proponer un referéndum “desde la soledad y en campaña electoral”. También sostuvo que las elecciones catalanas del 12 de mayo serán un “dilema” entre el candidato de Junts, Carles Puigdemont, y Sánchez y no entre Puigdemont o Aragonès y el líder del PSC, Salvador Illa.El candidato de los socialistas en Catalunya tildó de “cosilla electoral” la propuesta de crear una conselleria del catalán que Aragonès hizo el miércoles en El Palau d’Anglesola. “Después de 10 años, a mí estas cosas me suenan ya mucho a cosilla electoral. Tanto de él como de Junts”, apuntó Illa.La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, acusó al president que “hablar más del referéndum como candidato que en los tres años en los que ha estado al frente del Govern”.En otro orden de cosas, la Junta Electoral Central resolvió ayer que el anuncio de la propuesta del Executiu sobre el sistema de financiación singular para Catalunya es un acto electoralista. El árbitro electoral no ha sancionado al Govern.

La Junta Electoral considera propaganda electoral la propuesta de financiación singular de Aragonès El Tribunal rechazó en enero suspender el procedimiento por la tramitación de la amnistía

El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a Societat Civil Catalana para que presenten sus conclusiones sobre la presunta responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros 34 excargos del Govern por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern. Así lo confirmaron ayer fuentes del órgano fiscalizador, que detallaron que, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y la acusación popular, dará traslado a las defensas para que se pronuncien. El Tribunal ha adoptado esta decisión después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía, como pedía el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de encausados de este partido.

El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos. Entre los 35 nombres consta, además de Puigdemont, el del expresident Artur Mas, que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

En otro orden de cosas, el juez que instruye la causa por el espionaje con Pegasus a Pere Aragonès ha prorrogado la instrucción porque quiere saber si el CNI espió al president antes de que el Tribunal Supremo lo autorizara.