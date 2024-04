Rull vuelve a la primera línea política e irá de número tres en la lista de Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Consell Nacional de Junts y exconseller de Territorio, Josep Rull, vuelve a la primera línea política y será el número 3 de la lista que encabeza Carles Puigdemont, que tiene previsto dejar Waterloo e instalarse en la Catalunya Nord para preparar su retorno tras las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo. Así la ratificó ayer el partido tras saberse que la empresaria del sector tecnológico Anna Navarro será quien ocupe la segunda posición de la candidatura por Barcelona. Rull ya había sonado como posible cabeza de lista si Puigdemont no daba el paso de presentarse a las elecciones. Por tanto, su inclusión en la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya se daba casi por hecha. Rull fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por sedición y a inhabilitación absoluta por el 1-O, e indultado por el Gobierno de Sánchez el 2021.

A Puigdemont le acompañarán también otros destacados nombres de Junts en la legislatura que ahora ha terminado y que ocuparán también los primeros puestos de la lista por la demarcación de Barcelona. La presidenta del Parlament, Anna Erra, el presidente del grupo de Junts, Albert Batet, o el vicepresidente del partido y portavoz, Josep Rius, aparecerán entre las posiciones de salida casi garantizada en la lista que se presentará públicamente hoy en Elna. En ella también aparecen la escritora de origen etíope Ennatu Domingo como independiente o el historiador Agustí Colomines. Contará también con Jaume Giró, que se estrenará como candidato en unos comicios en el puesto 11 y con Xavier Trias, que cerrará la lista.Para preparar su eventual retorno, previsto para el debate de investidura, el expresident tiene previsto dejar Waterloo, donde vive desde hace seis años, y trasladarse a Vallespir, en el sur de Francia –a menos de una hora en coche de su vivienda en Girona– para desarrollar desde ahí la campaña electoral. De cara a su vuelta, el juntista calcula que ya estará en vigor la ley de amnistía, si bien ya dio a entender que, aunque exista el riesgo de detención, igualmente regresará a Catalunya para asistir a la investidura (si gana).

El PSC propone desplegar un consorcio “que recaude y gestione” los impuestos de Catalunya

El president de la Generalitat y candidato de ERC en los comicios del 12 de mayo, Pere Aragonès, se abrió ayer a un posible debate electoral con los candidatos a las elecciones del PSC, Salvador Illa, y de Junts, Carles Puigdemont, que se organice fuera de Catalunya.

“Si Carles Puigdemont quiere hacer este debate en Perpinyà, en Waterloo, o donde sea, pues lo haremos”, apuntó en una entrevista en Rac1. En este sentido, Aragonès defendió que este debe servir para “hablar de propuestas de futuro de Catalunya” y de cómo cree cada partido que puede servir mejor a los catalanes, en sus palabras. También señaló que si Illa no está dispuesto a desplazarse fuera de Catalunya, también puede mantener un cara a cara con Puigdemont.“Yo no tengo ningún problema en este sentido y, por tanto, si alguien se ofrece y todo el mundo lo acepta, encantado”, zanjó el president, que ironizó que el próximo lunes ya “sale de Catalunya para defender la amnistía en el Senado”.Ante esta propuesta, el PSC negó que Illa vaya a participar en debates electorales fuera de Catalunya y que no cuenten con la presencia de la mayoría de los cabezas de lista de formaciones con representación en la Cámara catalana.Los socialistas también lanzaron una contrapropuesta a la financiación singular que pide Aragonès, planteando desplegar un consorcio tributario conjunto entre la Generalitat y Madrid “que recaude y gestione todos los impuestos que genera Catalunya”. Así lo explicó ayer la número dos a las elecciones catalanas, Alícia Romero, en una entrevista en la Ser Catalunya, donde señaló que el consorcio es una figura que está en el Estatut y que tiene “muchas ventajas”.Mientras, la CUP instó a Aragonès a “sentarse y hablar” para “forzar al Estado para que no le quede otro que reconocer la autodeterminación” y acceder a un referéndum.

Confirmada acusación de dos policías

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la personación como acusación particular en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ de dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en las protestas atribuidas a la plataforma independentista y que se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019 en la Plaza de Urquinaona. La Sala considera “evidente” que las protestas forman parte del procés y avalan la decisión tomada por el juez Manuel García Castellón.Audiencia NAcional

Quiere investigar a ERC, PSOE y Junts

La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía cree que si es competente para investigar a PSOE, Junts y ERC a raíz de la ley de amnistía, después de que la asociación Abogados Cristianos presentara en marzo una querella contra los impulsores de la medida.

Rechaza una denuncia por la ley de amnistía

El Tribunal Supremo ha acordado no admitir a trámite una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros por presuntos delitos de usurpación de funciones, prevaricación y cohecho por los acuerdos del PSOE con Junts y ERC para la investidura, que incluía la tramitación de la amnistía.

El president exige responsabilidades

El president, Pere Aragonés, exige “responsabilidades políticas” después de que el juez que instruye la causa por el espionaje del ‘caso Pegasus’ desestimara una petición de archivo de la exdirectora del CNI.