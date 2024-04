Puigdemont anuncia que volverá a Catalunya el día del pleno de investidura aunque no sea escogido presidente

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha anunciado que volverá a Catalunya el día del pleno de investidura aunque no sea escogido presidente de la Generalitat. Así lo ha adelantado en una entrevista a Rac 1. "Se cierra una etapa personal y política. Se cierra la etapa del exilio y se acaba el grueso de la represión", ha añadido. Puigdemont ha asegurado que aunque lo pueda hacer legalmente no volverá a Catalunya en un contexto electoral. Según ha dicho, no quiere poner su retorno al servicio del partido. "El retorno que hemos estado trabajando tantos años no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral, ni de provocación, ni una gamberrada", ha concluido.