El leridano Pau Juvillà denuncia que no se ha podido presentar a las elecciones del 12-M por el "juego sucio" del Supremo

El exdiputado de la CUP por Lleida Pau Juvillà ha denunciado que no se ha podido presentar a las elecciones del 12-M por el "juego sucio de la justicia española", a quien ha acusado de "jugar con los tiempos". Según ha explicado en la red social X, el Tribunal Supremo comunicó dos días antes de que se cerrara el plazo de presentación de las listas que su condena de inhabilitación había agotado el pasado 1 de marzo. Entonces, la CUP ya había registrado sus candidaturas. Juvillà ha señalado que, durante el proceso interno de confección de la candidatura por Lleida, surgió su nombre para encabezarla y que no le faltaban "ganas". No obstante, decidió no hacerlo tras escuchar a los juristas, que le dijeron que "no podría ocuparlo formalmente por la inhabilitación".

Pau Juvillà fue condenado por el TSJC a seis meses de inhabilitación y multa por desobediencia por mantener un lazo amarillo en la ventana del grupo municipal cuando era concejal en Lleida durante las elecciones generales de abril de 2019. Una condena que el Tribunal Supremo confirmó el pasar mes de febrero. A pesar de este contratiempo, Pau Juvillà ha defendido que "la gente de Ponent y Pirineos podrán votar una lista con haciendo comprometida, implicada en la defensa del territorio, en la liberación nacional y social".