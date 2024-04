El abogado de la UE dice que la Eurocámara no podía negar el escaño a Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el polaco Maciej Szpunar, concluyó ayer que el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín debían ser eurodiputados tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas de 2019, a pesar de que la Eurocámara rechazó entonces entregarles sus respectivos escaños. Por ello, Szpunar defendió anular la decisión del Tribunal General de la UE (TGUE) del julio de 2022, que declaró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín. En una opinión no vinculante, el abogado general del TJUE consideró que el TGUE hizo “caso omiso” a la sentencia por el caso de Oriol Junqueras, que reconocía que los parlamentarios tienen la condición de eurodiputados desde su elección. Además, añade que el Parlamento Europeo “puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados”.

De este modo, Szpunar contradice al TGUE, que en 2022 consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central por no haber jurado la Constitución. Puigdemont y Comín obtuvieron su escaño en diciembre de 2019, cuando el entonces presidente del Europarlamento, David Sassoli, les admitió. Aunque la opinión de Szpunar no es vinculante, se espera que la sentencia final que el TJUE emitirá próximamente siga sus orientaciones.Puigdemont aseguró ayer que “alguien tendrá que dar explicaciones por haber violado derechos fundamentales de los electores europeos”, en referencia a Tajani. “Teníamos delante al Parlamento Europeo, al Estado español y a sus aliados, pero esto nunca nos ha disuadido del convencimiento de que teníamos razón”, añadió.ERC subrayó que su “lucha antirrepresiva” ha beneficiado a “todos los afectados”.El ministro Félix Bolaños señaló que el respaldo de Szpunar a Puigdemont “no va a tener efectos prácticos, porque ya se le ha reconocido su condición de eurodiputado”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió en La Fuliola a Puigdemont que “se someta” a todas las resoluciones judiciales (ver página 14).La decisión del abogado general del TJUE llega en plena precampaña de las elecciones catalanas. En este contexto, el president y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, acusó a Puigdemont de hablar “solo de sí mismo”, y aseguró que el PSC está “más preocupados por no incomodar al Gobierno del Estado, que por defender a Catalunya”. El socialista Salvador Illa, priorizó formar un Govern “por encima de ideologías y partidos” si es president y llegar a un “pacto de financiación” con el Estado para desplegar el consorcio tributario previsto en el Estatut de 2006.Por su parte, el candidato de Junts hará cada día un mitin electoral en Argelers, y el partido habilitará autobuses por territorios desde Catalunya para que militantes y simpatizantes acudan a los eventos. Estos arrancarán el día 26, y el 7 de mayo el partido fletará buses desde Lleida, Pirineo y Aran.

La mayoría de investigados por el ‘caso Tsunami’ están en el exilio

Al menos ocho de los doce investigados por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo por su presunta relación con el Tsunami Democràtic están en el exilio a la espera de la eventual entrada en vigor de la ley de amnistía. El anuncio por parte del dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra de que hace casi medio año que fijó su residencia en Suiza provocó ayer que otros dos investigados, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, hayan desvelado que también se han instalado en el país helvético en los últimos meses. En Suiza viven, precisamente, tanto la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg. A estos nombres se tienen que sumar los del expresident Carles Puigdemont, Jaume Cabaní –a quien la Justicia española relaciona con la financiación dela plataforma Tsunami– y el banquero italiano Nicola Flavio Giulio, que también habrían fijado su domicilio fuera de España.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que la marcha de estos periodistas, políticos, empresarios y activistas es una “muestra clara de que la represión continúa”. “La amnistía dará respuesta, es una causa absurda propia de la inquisición”, añadió.Laia Estrada, de la CUP, advirtió que “la maquinaria represiva del Estado” no se detendrá hasta lograr la independencia de Catalunya. De su lado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respaldó la labor judicial desarrollada en la instrucción del ‘caso Tsunami’ por presunto terrorismo, si bien resaltó que “los conflictos políticos se resuelven en política”.

Boye defenderá la amnistía en el Senado ante la mayoría del PP

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y el catedrático en derecho penal Manuel Cancio comparecerán a petición de Junts y ERC, respectivamente, en la comisión del Senado que analiza la ley de amnistía. Ambos defenderán la norma en una comisión que el PP forzó en el marco de las iniciativas contra la ley en la Cámara Alta. ERC aseguró que Cancio es una “voz experta de reconocido prestigio” que puede “hablar claro de la constitucionalidad y legitimidad de la ley”.De su lado, los populares presentaron su lista de ocho comparecientes, entre los que destacan la presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. El PSOE ha llamado, entre otros, al ex secretario de Estado de Justicia con Zapatero, Luis López Guerra.En otro orden de cosas, los comuns acordaron con Sumar disponer del segundo puesto de la candidatura a las elecciones europeas, que ostentará el exdiputado Jaume Asens.