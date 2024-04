Los posibles pactos postelectorales animan la precampaña catalana

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los posibles pactos que puedan darse entre partidos después de las elecciones del 12 de mayo están calentando la precampaña electoral, que arranca de forma oficial el próximo día 26. El candidato de Junts, Carles Puigdemont, aseguró en una entrevista en el 3/24 que si las urnas le dan la oportunidad de liderar la Generalitat a la primera persona que llamará para buscar apoyos será al actual president en funciones y candidato por ERC, Pere Àragonès, al considerar básica la unidad del independentismo. “La independencia ya se hizo. Nosotros hemos defendido, y yo quise hacerlo constar en el acuerdo con el PSOE, que es legal y que está vigente. Hay un trabajo que ya se ha hecho. No lo podemos deshacer para inventarnos otra”, aseguró. Puigdemont defendió así un concepto que será el eje central de su campaña. Por ello apostará por un gobierno independentista y unitario, aunque deja fuera de esta ecuación a Aliança Catalana, porque dice que “nunca” negociará con la extrema derecha. Puigdemont ya avanzó que dejaría la política si no salía vencedor en estos comicios, pero este es un extremo que no comparten otros candidatos. Aragonès, que afirmó que hablará con “otros liderazgos” si gana las elecciones, con el objetivo de conseguir apoyos amplios, aseveró que él “no abandonará responsabilidades” si no es reelegido en el cargo. “Yo continuaré al servicio de Catalunya y al servicio de mi proyecto político en cualquier circunstancia”, dijo en una entrevista en Onda Cero.

Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, que se ha mostrado dispuesto a hablar con todos los partidos a excepción de los de extrema derecha, replicó a Puigdemont, que el próximo Govern se decidirá en el Parlament. “Pretender que se decida en función del Gobierno de España o en un sitio diferente es tener muy poca consideración a los catalanes”, aseveró Illa, ante la advertencia del expresident de las consecuencias que puede tener en la política española si no se le permite ser investido en caso de ser el más votado. Por su parte, los comuns pidieron al socialista centrarse en las prioridades de Catalunya y en que el próximo Govern sea de mayoría progresista.