Los jóvenes, más ultras y menos feministas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los hombres catalanes de entre 18 y 25 años son el grupo demográfico más españolista, según una encuesta encargada por Òmnium y presentada ayer. La población masculina joven se sitúa en los 4,9 puntos sobre 10 en españolismo, 1,1 puntos por encima de la media, ese sentimiento, no obstante, va disminuyendo a medida que se incrementa la edad. En las mujeres, la tendencia es la misma, aunque no tan pronunciada. La muestra se ha elaborado con 902 respuestas y refleja también que los hombres de entre 18 y 34 años son los que se sitúan más a la derecha y los más escépticos tanto con el cambio climático como con el feminismo. Además, este grupo es el que más defiende que hay que dejar de lado las políticas de revisión histórica del franquismo y proteger los símbolos de aquella época. Uno de los impulsores del informe encargado por la entidad que dirige Xavier Antich, el profesor de la UAB Marc Guinjoan, afirmó durante la presentación que la tendencia hacia posiciones más conservadoras se da “sobre todo con los hombres”, mientras que “casi no hay cambio entre las mujeres”.

Este informe se conoce en plena precampaña electoral en Catalunya y con los partidos dejando ya claras sus líneas de actuación. Ayer el candidato de Junts, Carles Puigdemont retó al candidato del PSC, Salvador Illa, a rechazar y plantarse ante unos Presupuestos Generales del Estado que no reviertan el “exceso de inversión” en Madrid. “¿Illa está en condiciones de votar que ‘no’ a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes dejen de agrandar los bolsillos de los de Madrid?”, preguntó. Mientras, el president y candidato de ERC, Pere Aragonès, consideró “imposible” seguir en otro Govern como conseller o vicepresidente si no repite en el cargo y pidió de manera formal a Puigdemont un “cara a cara”. Por su parte, Illa propuso poner en marcha una estrategia contra la pobreza infantil y prometió a ampliar las ayudas a familias monoparentales.En otro orden de cosas, ERC, Junts, CUP y comuns pidieron en el Parlament la retirada de las imputaciones por terrorismo del caso ‘Tsunami Democràtic’ y condenaron la “persecución política” del Estado.