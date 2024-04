Un líder mafioso logra fugarse de España por un desajuste judicial

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presunto cabecilla de la banda criminal ‘Mocro Maffia’, Karim Bouyakhrichan, que estaba en búsqueda en Países Bajos por amenazar de muerte a la princesa heredera al trono de Holanda, ha conseguido fugarse de España debido a una descoordinación entre la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Málaga. La Policía le detuvo el 10 de enero en Marbella por presuntamente blanquear seis millones de euros procedentes del narcotráfico, e Interior destacó entonces que el cabecilla de la ‘Mocro Maffia’ era el delincuente más buscado por las autoridades neerlandesas. Tras su detención, el juzgado de instrucción número cuatro de Marbella ordenó su ingreso en prisión provisional. La Policía neerlandesa solicitó una orden de extradición, que no se activó debido a que Bouyakhrichan tenía causas pendientes en España. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo quería juzgar por blanqueamiento y la Fiscalía Antidrogas expresó que si no se le entregaba a Países Bajos había que ponerlo en libertad provisional. De este modo, la Audiencia Provincial le concedió la libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de su pasaporte o la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días. No obstante, el presunto jefe de la mafia se ha aprovechado de esta medida y ha conseguido huir tras no presentarse en los juzgados.