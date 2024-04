Un líder mafiós fuig d'Espanya per un desajust judicial

El presumpte capitost de la banda criminal Mocro Maffia, Karim Bouyakhrichan, que estava en recerca als Països Baixos per haver amenaçat de mort la princesa hereva al tron d’Holanda, ha aconseguit escapar-se d’Espanya a causa d’una descoordinació entre l’Audiència Nacional i l’Audiència Provincial de Màlaga. La Policia el va detenir el 10 de gener a Marbella per presumptament blanquejar sis milions d’euros procedents del narcotràfic, i Interior va destacar llavors que el capitost de la Mocro Maffia era el delinqüent més buscat per les autoritats neerlandeses. Després de la seua detenció, el jutjat d’instrucció número quatre de Marbella va ordenar-ne l’ingrés en presó provisional. La Policia neerlandesa va sol·licitar una ordre d’extradició, que no es va activar a causa que Bouyakhrichan tenia causes pendents a Espanya. El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno el volia jutjar per blanqueig i la Fiscalia Antidroga va expressar que si no se l’entregava als Països Baixos calia posar-lo en llibertat provisional.

D’aquesta manera, l’Audiència Provincial li va concedir la llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport o l’obligació de personar-se al jutjat cada quinze dies. No obstant, el presumpte cap de la màfia s’ha aprofitat d’aquesta mesura i ha aconseguit fugir després de no presentar-se als jutjats.