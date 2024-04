La inmunidad de Trump como expresidente, en duda

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump intentó ayer convencer a los jueces del Tribunal Supremo del país de que goza de inmunidad y no puede ser juzgado por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. Sus argumentos, no obstante, no parecieron convencer a los magistrados, aunque al republicano le sirvieron para retrasar su juicio y ganar un tiempo muy valioso con la vista puesta en las elecciones de noviembre. Los nueve magistrados, seis de ellos conservadores y otras tres progresistas, escucharon durante casi tres horas los argumentos de la defensa de Trump y de la Fiscalía a favor y en contra de la inmunidad, en una audiencia inédita dado que nunca antes un expresidente había sido imputado penalmente.El Alto Tribunal debe decidir si Trump está protegido por haber sido presidente y, por tanto, si se debe anular el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre su presunto intento de revertir las elecciones que perdió en 2020 y por haber instigado el asalto al Capitolio.Tanto la jueza que lleva el caso como la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimaron la petición de inmunidad, de modo que la defensa de Trump lo elevó al Supremo, que lo admitió a estudio en febrero.