El independentismo podría sumar pese a un PSC ganador, dice el CEO

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El PSC vencería de forma holgada las elecciones al Parlament del 12M, con 40-47 escaños, y ERC (31-37) y Junts (28-34) se disputarían la segunda plaza, con los republicanos en ligera ventaja, según la encuesta publicada este viernes por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. La horquilla alta de republicanos y juntistas les otorgaría fuerza suficiente para gobernar con mayoría absoluta, establecida en 68 diputados.

El PP lograría entre 8 y 12 diputados, Vox entre 5 y 9, la CUP entre 4 y 8, y Comuns Sumar entre 3 y 6. La formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana, encabezada por Sílvia Orriols, podría entrar en el Parlament con hasta dos escaños, mientras que Ciutadans quedaría sin representación.La encuesta, dada a conocer ayer por el director del CEO, Jordi Muñoz, se llevó a cabo entre el 11 y el 22 de abril con 1.500 llamadas telefónicas, de modo que no recoge el efecto que pueda tener la decisión de Pedro Sánchez de meditar si deja o no la presidencia del Gobierno. El estudio llega después de la encuesta publicada el jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecha los mismos días -con una muestra de 8.905 personas- y según la cual el PSC obtendría 39-40 escaños, por encima de JxCat (28-30) y ERC (27-28).Los partidos independentistas no alcanzarían la mayoría absoluta si se suma la franja baja de los escaños de ERC, Junts y la CUP, que resultaría en 63 diputados. Pero la franja alta se situarían en los 79 parlamentarios, más otros dos de Aliança Catalana. Incluso ERC y Junts superarían esos 68 diputados. Según la encuesta del CIS, por contra, el independentismo bajaría esta vez de la barrera de los 68 diputados: sumando la franja alta podrían conseguir 67 escaños, mientras que por la baja no pasarían de los 60. Muñoz, a este respecto, señaló que el método de estimación que sigue el CEO es público y se puede consultar. Preguntado sobre el efecto que pueda tener la decisión que tome Pedro Sánchez el lunes, dijo que “cuantas más cosas pasen, más se puede mover el electorado”. En estimación de voto, los socialistas obtendrían entre el 28% y el 33%, frente al entre 20% y 24% que lograría la candidatura de ERC, liderada por Pere Aragonès, y entre el 18% y 22% que cosecharía la lista de Carles Puigdemont, al frente de Junts. Teniendo en cuenta que el margen de error es del 2,53%, apuntó Muñoz, la pugna por la segunda plaza es “incierta”, ya que “hay prácticamente un empate técnico”. Además, ERC es “el partido con más volatilidad de voto”, de modo que es la lista para la que las dos semanas previas a las elecciones son “más importantes”.