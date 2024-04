L'independentisme podria sumar malgrat un PSC vencedor, diu el CEO

El PSC venceria de forma folgada les eleccions al Parlament del 12M, amb 40-47 escons, i ERC (31-37) i Junts (28-34) es disputarien la segona plaça, amb els republicans en lleuger avantatge, segons l’enquesta publicada aquest divendres pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. La forquilla alta de republicans i juntaires els atorgaria prou força per governar amb majoria absoluta, establerta en 68 diputats.

El PP aconseguiria entre 8 i 12 diputats, Vox entre 5 i 9, la CUP entre 4 i 8, i Comuns Sumar entre 3 i 6. La formació independentista d’extrema dreta Aliança Catalana, encapçalada per Sílvia Orriols, podria entrar al Parlament amb fins a dos escons, mentre que Ciutadans quedaria sense representació.L’enquesta, donada a conèixer ahir pel director del CEO, Jordi Muñoz, es va dur a terme entre l’11 i el 22 d’abril amb 1.500 trucades, de manera que no recull l’efecte que pugui tenir la decisió de Pedro Sánchez de meditar si deixa o no la presidència del Govern central. L’estudi arriba després de l’enquesta publicada dijous pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), feta els mateixos dies –amb una mostra de 8.905 persones– i segons la qual el PSC obtindria 39-40 escons, per sobre de JxCat (28-30) i ERC (27-28). Els partits independentistes no assolirien la majoria absoluta si se suma la franja baixa dels escons d’ERC, Junts i la CUP, que resultaria en 63 diputats. Però la franja alta se situarien en els 79 parlamentaris, més uns altres dos d’Aliança Catalana. Fins i tot ERC i Junts superarien aquests 68 diputats. Segons l’enquesta del CIS, per contra, l’independentisme baixaria aquesta vegada de la barrera dels 68 diputats: sumant la franja alta podrien aconseguir 67 escons, mentre que per la baixa no passarien dels 60. Muñoz, en aquest sentit, va assenyalar que el mètode d’estimació que segueix el CEO és públic i es pot consultar. Preguntat sobre l’efecte que pugui tenir la decisió que prengui Pedro Sánchez dilluns, va dir que “com més coses passin, més es pot moure l’electorat”.

En estimació de vot, els socialistes obtindrien entre el 28 per cent i el 33 per cent, davant l’entre 20 i 24 per cent que aconseguiria la candidatura d’ERC, liderada per Pere Aragonès, i entre el 18 i el 22 per cent que aconseguiria la llista de Carles Puigdemont, al capdavant de Junts. Tenint en compte que el marge d’error és del 2,53 per cent, va apuntar Muñoz, la pugna per la segona plaça és “incerta”, ja que “hi ha pràcticament un empat tècnic”. A més a més, ERC és “el partit amb més volatilitat de vot”, de manera que és la llista per a la qual les dos setmanes prèvies a les eleccions són “més importants”.