Carme Gòdia: «¿Más buitres en Alcarràs o en la política? Van a la par»

¿Cómo lleva una campaña una madre y empresaria?

Pues intentando compatibilizarla con el cuidado de dos hijos, uno de ellos con autismo, y la atención a la empresa. Para mí lo más importante es que tengo familia, y eso lo pongo por delante de todo aunque a veces no se entiende.

Me habla usted del país real, el de la conciliación y los cuidados.

Si estuviera al mando gente más real se afrontarían mejor problemas del país. A veces se discute de banalidades cuando hay enormes carencias en sanidad y en educación.

Usted es de Alcarràs. ¿Hay más carencias en el mundo rural?

Tenemos Lleida a media hora, y siendo autónoma siempre te puedes arreglar el horario. Mi padre decía que lo importante es saber leer, escribir, nadar... y conducir.

Oiga, ¿Y hay más buitres en Alcarràs o en la política?

Van a la par. El buitre de la zona ganadera está ahí porque necesita comer. El de la política se arrima a la mejor sombra y a veces cambia de partido para no perder el sillón.

¿Cómo es la convivencia con los migrantes en Alcarràs?

Hay de todo. Los jóvenes suben juntos y no tienen diferencias entre ellos. La gente viene a trabajar. Los que no me gustan son los que delinquen, pero ni los de fuera ni los de aquí. Creo que a nadie.

¿Qué cuidados necesita el país?

Necesita gobernantes conscientes de las realidades que vive la gente. Mucha gente necesita el apoyo de la administración, no solo el económico sino también el emocional. Estaría bien disponer de una red de ayuda para niños con necesidades especiales, que hubiera más auxiliares.

¿Los servicios sociales no llegan a todo el mundo?

No llegan a las familias, ni tampoco a colectivos como los migrantes, que necesitan ayuda para regularizar su situación, aprender el idioma y para formarse y no saben a qué puerta llamar.