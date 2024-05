Aragonès se va mientras Illa y Puigdemont aseguran que optarán a la investidura

La debacle electoral de ERC se cobró ayer la primera víctima política en la persona de su candidato y hasta ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que anunció que ni siquiera tomará posesión de su escaño y reiteró que su partido pasará a la oposición y no pactará ni con el PSC, que ha ganado las elecciones, ni con Junts, que es la segunda fuerza y le ha superado con gran diferencia en el bloque independentista. “Oposición es oposición. No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC”, concluyó Aragonès. Mientras, el candidato socialista, Salvador Illa, y el de Junts, Carles Puigdemont, reafirmaron su intención de optar a la investidura para sucederle. El primero lo hizo a través de la portavoz del partido, Núria Parlon, que tras la reunión de la ejecutiva anunció que ya han constituido una comisión negociadora encabezada por la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret. Detalló que Illa ya había hablado con Aragonès y con Jéssica Albiach (Comuns), y afirmó que “nos gustaría podernos entender con las fuerzas progresistas”, aunque precisó que “tampoco cerramos la puerta a hablar con Junts para garantizar la gobernabilidad”. Parlon dijo que “no nos planteamos pactos de Govern con el PP”. Subrayó que les corresponde liderar el nuevo Govern “hablando con el conjunto de fuerzas políticas a excepción de aquellas que fomentan los discursos de odio”, en referencia a Vox y Aliança Catalana.

Horas antes, Puigdemont había ratificado que aspira a ser President, defendiendo que “podemos agrupar una mayoría coherente, no absoluta, más amplia” que Illa para ser investido en segunda vuelta. Señaló que apuesta por un Govern independentista con 55 diputados (con ERC) o 59 (si se añade la CUP), mientras que Illa suma 48 con los Comuns, y que ya había contactado con Esquerra. Sobre la posibilidad de que el PP pudiera apoyar al líder del PSC, indicó que este “puede obtener los votos del PP, como en el ayuntamiento de Barcelona, para ser elegido en mayoría simple, pero si no lo tengo mal entendido Vox debería abstenerse”. Puigdemont necesitaría la abstención del PSC y para lograrla amenazó con romper sus acuerdos con el PSOE en Madrid. “Ya dije que si el PSC se abrazaba al PP, dejaría sin sentido el acuerdo con el PSOE en Madrid”, enfatizó. Parlon le respondió asegurando que el PSC no facilitará su investidura ni aunque “amenace con bloquear la gobernabilidad en España”. “No puede condicionar el elegir al President de Catalunya a la posibilidad de hacer caer al Gobierno de España. No es muy acertado por su parte”, indicó. Además, recordó que con el resultado electoral, el independentismo “no tiene una mayoría legítima como para reclamar”.

“No formaré parte del próximo Parlament y, por tanto, abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso: una Catalunya justa e independiente”. Así anunció Pere Aragonès su decisión en una comparecencia ante los medios en la sede central de ERC, en la que afirmó que ha tomado esta decisión como un ejercicio de honestidad y por responsabilidad con Catalunya y con el partido. Manifestó que se centrará en “facilitar una transición desde el Govern en funciones hasta la elección de un nuevo presidente de la Generalitat”, y que a nivel de su partido, seguirá como coordinador nacional facilitando una transición “para cerrar un ciclo electoral de malos resultados y contribuir a abrir un nuevo ciclo de crecimiento”.

Tras dejar claro que ERC pasará a la oposición y no participará en ningún pacto de gobierno con el PSC o Junts, sostuvo que ambos partidos “han obtenido muy buenos resultados en estas elecciones, han mejorado los resultados, y por tanto, les corresponde a ellos” gestionar la situación surgida de las urnas. Aragonès consideró que ERC ha asumido “tal vez demasiadas contradicciones” desde el Govern. También lamentó que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament y que “el país ha girado a la derecha”. Y sobre el futuro de su partido, al ser preguntado si se celebrará un congreso extraordinario para renovar su liderazgo, respondió que llevará a cabo una reflexión: “Tocará fortalecer este proyecto y se tomarán las decisiones colectivamente”. Por otro lado, se mostró “orgulloso” de la gestión y las “transformaciones” acometidas por su Govern, así como de que Esquerra haya “liderado” la estrategia de negociación con el Estado y “abierto camino en solitario”.El líder socialista, Salvador Illa, expresó horas después su “respeto personal y político” a Aragonès.

