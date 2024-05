Junqueras da por hecho que se presentará a la reelección para presidir ERC en el congreso de noviembre

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, da por hecho que se presentará a la reelección al frente del partido en el congreso extraordinario del 30 de noviembre: "No renuncio a nada". Durante la comparecencia de este jueves en la sede republicana, Junqueras ha argumentado que su dimisión temporal es una continuidad de la carta que publicó el martes. Allí se ofrecía a seguir liderando ERC "desde el lugar que determine la militancia", a pesar de los resultados del 12-M. Junqueras ha afirmado que no se ha sentido "presionado" por nadie del partido, aunque la secretaria general, Marta Rovira, es partidaria de un relevo de los dos, tal como ha ido explicando la ACN. Rovira adelantó ayer que no se presentará a la reelección en el congreso del 30 de noviembre.

"Me veo con fuerzas de hacer de presidente de ERC". Junqueras aceptó ayer a la ejecutiva dimitir el 9 de junio, después de las elecciones europeas, pero apunta a presentarse a la reelección durante el congreso del 30 de noviembre. Junqueras se quiere someter al aval de la militancia para saber "qué quieren" las bases del partido.