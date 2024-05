ERC someterá a la militancia la posición del partido sobre una eventual investidura

Publicado por acn

La Ejecutiva Nacional de ERC ha acordado esta tarde someter a la militancia a través de una consulta electrónica el posicionamiento que tendrá el partido sobre una eventual investidura. También se ha decidido que la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, coordine las negociaciones para la constitución del Parlamento, como a máximo el 10 de junto, así como las que se produzcan posteriormente. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya anunció que después de las elecciones europeas del 9 de mayo renunciará al cargo para prepararse a la reelección en el congreso de finales de noviembre. El partido considera que el país se encuentra en una "difícil encrucijada política" después de los "complejos" resultados del 12-M.

Tanto el presidente de la Generalitat en funciones y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, como la secretaria general, Marta Rovira, han dado un paso al lado después de los malos resultados del partido a las elecciones del 12-M. Aragonès ya ha adelantado que dejará la primera línea política cuándo se forme el nuevo gobierno y Rovira no se presentará a al reelección en el congreso del 30 de noviembre. En cambio, Junqueras quiere seguir presidiendo el partido y después de las elecciones europeas se tomará unos meses para convencer la militancia con la voluntad de presentarse en el congreso.

En medio de esta situación interna convulsa, el partido ha decidido que sea Rovira, que hace seis años que está en Ginebra, que pilote las negociaciones postelectorales. Hasta ahora, la posición del partido ha sido situarse a la oposición y señalar a PSC y Juntos como los que se tienen que poner de acuerdo.

Pero la aritmética del 12-M da a ERC la clave de la gobernabilidad y el partido tendrá que decidir si lo utiliza. En caso de no hacerlo, podría contribuir al bloqueo y a una repetición de las elecciones en octubre sin tener candidato. Aragonès no se volverá a presentar y Junqueras podría continuar inhabilitado porque es posible que la amnistía todavía no estuviera en vigor.

Tanto el candidato del PSC, Salvador Illa, como el de Junts+, Carles Puigdemont, han anunciado que se quieren presentar a la investidura para ser presidentes de la Generalitat. Será la militancia de ERC quien decida si facilita la investidura de Illa. La de Puigdemont ahora mismo se prevé más complicada porque aparte de los votos afirmativos de ERC y CUP también sería necesaria la abstención del PSC, que lo ha descartado rotundamente. Será el próximo presidente del Parlament quien decida, escuchando los grupos parlamentarios, el candidato que tiene más apoyos para someterse a la investidura.