Les víctimas mortales del atentado en Afganistán son dos mujeres y un hombre de Girona, Figueres y Barcelona

Les víctimas mortales del atentado en el Afganistán de este viernes son dos mujeres y un hombre. Se trata d'R.B.R. nacido en Girona; S.V.B., de Figueres; y E.S.V. de Barcelona. La Fiscalía del Audiència Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesal por el ataque, que tuvo lugar en Bamian, una zona históricamente castigada por el régimen talibán.

Los tres catalanes muertos -además de un afgano- formaban parte de un grupo más grande, de los cuales otro resultó herido, ha sido operado y se encuentra en estado crítico, pero consciente, y dos más resultaron ilesos.

En una nota, la Fiscalía recordado que tiene atribuidas las facultades de investigar con carácter preliminar los hechos que puedan ser constitutivos de delito y, como existen indicios que se pueda tratar de un acto de terrorismo, le corresponde la competencia de investigarlo. Por este motivo, este sábado por la mañana se han abierto diligencias para determinar los hechos, su consideración como delito de terrorismo, aclarar posibles responsabilidades y adoptar medidas precisas para restaurar la orden "perturbado".

El Gobierno ha mostrado su "consternación" por las tres víctimas mortales del ataque al Afganistán de este viernes. El ejecutivo ha trasladado públicamente el pésame a las familias en un momento "doloroso y complejo" y pide actuar con "discreción y respeto", evitando las especulaciones. La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha asegurado que no les consta, por ahora, que haya más catalanes en el grupo que sufrió el ataque, y que los turistas estaban en el país con un viaje contratado en una agencia.

Se desconoce el número de personas que formaban el grupo y en qué momento se podrán repatriar los cuerpos y los supervivientes, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha apuntado que será "las próximas horas o mañana". El Gobierno también ha asegurado que colaboran activamente con el ejecutivo español. "Nos ponemos a disposición y seguiremos haciendo seguimiento, acompañando y actuando responsablemente con las administraciones correspondientes," ha reiterado.

Una conversación con los ilesos

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido este sábado por la mañana una conversación por teléfono con dos de las personas ilesas en el ataque a Afganistán. Los dos le han confirmado que se encuentran bien, ya en Kabul, a la espera de poder salir del país "las próximas horas o mañana". En estos momentos, un grupo de diplomáticos españoles se dirige a la capital afgana desde el Pakistán y Catar, donde actualmente está el embajador español después de la llegada de los talibanes al poder en agosto del 2021. El gobierno español asegura que tiene como prioridad atender las "víctimas y el resto de afectados", a más de iniciar los trámites de repatriación de los cuerpos y el traslado del herido "cuando las circunstancias médicas lo permitan".

Según un testigo, el grupo estaba en un mercado de Bamian cuando una persona empezó a disparar desde un callejón. Habría cuatro detenidos. El modus operandi hace pensar en un atentado, pero no quiero especular. Tendremos información pronto y todo se aclarará", ha defendido el ministro.

El atentado de este viernes ha tenido lugar, precisamente, en una zona históricamente castigada por el régimen talibán. Se trata de un grupo de seis ciudadanos, que formaban parte de un grupo mayor de una quincena de turistas, tres de los cuales han muerto -como también uno afgano; dos más han resultado ilesos; y otro resultó herido, ha sido operado y se encuentra en estado crítico, pero consciente.

Albares no ha podido concretar en qué momento exactamente podrán ejecutar la repatriación. Con respecto a los ilesos, prevé que se pueda hacer "en las próximas horas o mañana", mientras que en el caso de la mujer herida se tendrá que ver la evolución de su estado de salud antes de trasladarla. No ha descartado que, en más del presunta responsable de los tiros, pudiera haber "otros".

Una tragedia que "podía pasar"

Albares ha recordado que el gobierno español desaconseja viajar en cualquier punto del país por el riesgo de atentado o secuestro. "Era claro que eso podía pasar", ha añadido. En este sentido, ha afirmado que "no hay zonas seguras" y que se preveía que podía pasar.

"No tiene ninguna justificación, es una barbaridad disparar contra ciudadanos y me ha impactado enormemente, pero en cualquier punto de Afganistán este riesgo existe y, por eso, desaconsejamos ir", ha detallado. Al mismo tiempo, asegura que del primer relato que se nos ha hecho, parece que se trata de un ataque "indiscriminado": "en Afganistán, este tipo de situaciones pasan, muy a menudo cuando hay ciudadanos occidentales". Parece que los turistas habían contratado el viaje, pero Albares ha descartado que se puedan pedir responsabilidades, ya que las recomendaciones no son ley y "no hay sanción si no se cumplen".

Es por este motivo, asegura, que se cerró la embajada en el país desde la irrupción de los talibanes al poder y, de manera "discreta", todavía están repatriando colaboradores. El personal diplomático se está desplazando a Afganistán desde el Pakistán y Doha.

Al mismo tiempo, el ministro asegura que "ni reconocemos ni lo reconocerán" el régimen talibán por una violación reiterada de los derechos humanos, sobre todo el de las mujeres, pero mantienen contacto con el gobierno de facto.