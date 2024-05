Sánchez y Feijóo se enzarzan por la amnistía y los pactos en Catalunya

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enzarzaron ayer a cuento de la amnistía y los posibles pactos tras las elecciones catalanas, todo ello cuando a falta de escasos días para que el próximo jueves comience de forma oficial la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. Sánchez aseguró que la victoria del PSC en Catalunya es consecuencia de haber afrontado el conflicto político “de cara” y no de “rehuirlo ni cronificarlo”. “No miramos hacia otro lado, hemos propuesto una solución viable para Catalunya y el conjunto de España”, dijo en un acto en Barcelona junto al candidato del PSC, Salvador Illa, de quien dijo que será un “gran presidente”.

“Teníamos razón los que siempre hemos defendido que en democracia, como en la vida, es mucho más poderoso el perdón que el rencor, la convivencia que la confrontación y la unión que la división”, dijo, antes de añadir que “cuando gana la convivencia, Feijóo y Abascal se quedan sin discurso”. El presidente español también dijo que es “esperpéntico” que el PP diga “si ha muerto o no ha muerto el procés”, e instó a los de Feijóo a “ponerse de acuerdo”. Según dijo, mientras en Catalunya “no se ha hablado de indultos y amnistía, en Madrid (los populares) están convocando manifestaciones en contra de las políticas de normalización y estabilización”. Por su parte, Illa reiteró que la victoria del PSC en los comicios demuestra que “Catalunya ha abierto una nueva etapa para unir a todos los catalanes” y en la que él presida la Generalitat.De su lado, Feijóo dio el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones europeas apelando al voto agrario y con una crítica directa a Sánchez y al expresident Carles Puigdemont. “España no puede ser rehén de los intereses personales de estas dos personas”, dijo en un mitin en Cieza (Murcia), en el que acusó a Sánchez y Puigdemont de “jugar al póquer con nuestro dinero”. También aseguró que el PSOE no es la solución, sino “el problema del campo”, y acusó a la ministra y candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera, de “despreciar” la agricultura y gestionar el sector rural “desde el desconocimiento y el sectarismo”.

Junts pide repetir el voto exterior por “graves irregularidades”

Junts reclamó ayer repetir el voto exterior de les eleccions catalanas después de detectar “graves irregularidades” por las que considera que se han vulnerado los derechos de los electores. La formación presentó una queja a las cuatro juntas electorales provinciales en las que denuncia que se han destruido votos por su supuesta invalidez antes de que expire el plazo para impugnarlos. En concreto, Junts apunta que en Lleida hay un total de 320 papeletas que se han destruido sin escrutar –equivalente al 18,8% de las recibidas desde el exterior–, en Barcelona 1.922 (11%) y en Girona 446 (22,8%). Además, denunció que les han negado el acceso a los datos de Tarragona.

ERC admite que su papel en Madrid le ha podido castigar

La portavoz de ERC en el Senado, la leridana Sara Bailac, reconoció ayer que el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez le ha podido pasar factura en las elecciones catalanas, en las que perdió 13 escaños, aunque puntualizó que este resultado se debe a varios factores, como la “dificultad de las izquierdas para hacer frente a los discursos fáciles de los populismos”. En cualquier caso, recalcó que irán a la oposición y que corresponde a PSC y Junts “desencallar” la situación. La republicana apeló a la reflexión interna de su formación, que debate quien debe asumir ahora el liderazgo de ERC.