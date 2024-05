Mata a sus dos nietos de 10 y 12 años y luego se suicida en Granada

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre de 72 años mató ayer a sus dos nietos, de 10 y 12, y se suicidó con una escopeta de caza tras haber permanecido toda la noche atrincherado con ellos en una vivienda de la localidad granadina de Huétor Tájar. El abuelo de las víctimas se cerró con los niños en su vivienda el domingo por la noche, tras una fuerte discusión con su yerno (y padre de los hijos). Este abandonó el piso cuando el hombre sacó un arma de fuego, momento en el que los vecinos alertaron al 112. Agentes de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos junto a un mediador, que estuvo negociando con el hombre. El septuagenario mantuvo el diálogo hasta las cinco de la madrugada, momento en el que anunció que iba a dejar de hablar porque en unas horas tenía que preparar a sus nietos para llevarlos a las ocho al colegio.

Los agentes confiaron y se mantuvieron a la espera con vigilancia permanente, y finalmente accedieron a la vivienda sobre las 8:25 horas, al ver que no se producía movimiento alguno y los niños no salían. Al parecer, el hombre se quitó la vida con la escopeta, para la que tenía licencia y que no soltó en ningún momento, justo cuando los agentes irrumpieron en la vivienda. Una vez en el interior, la Guardia Civil halló sin vida a los menores en dos habitaciones distintas. Solo uno de ellos presentaba herida por arma de fuego. El otro, según indican fuentes próximas a la investigación, habría muerto por asfixia.A falta de los resultados de la autopsia, que determinará las causas y la hora exacta de la muerte de los menores, los investigadores trabajan con la hipótesis de que el homicidio de ambos se produjo horas antes.Según indicó ayer el delegado del Gobierno en Granada, la esposa y la hija del presunto homicida fallecieron el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico, como consecuencia de la colisión contra un muro de un vehículo que era conducido por él mismo. En el coche viajaban también al parecer sus nietos, que resultaron heridos. Al parecer, el padre de los niños, un administrativo que trabaja en el instituto del municipio donde estudiaba el mayor de sus hijos, habría prohibido entonces a su suegro ver a los niños.