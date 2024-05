Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Argentina, Javier Milei, eleva el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo tilda de "cobarde". "No le pediré disculpas desde ningún punto de vista; fui yo el agredido", ha apuntado este martes en una entrevista en el programa televisivo argentino 'Todo Noticias', justo después de aterrizar procedente de Madrid. En la conversación, Milei ha acusado al dirigente socialista de actuar de forma "totalitaria" y de trabajar con el kirchnerismo en contra suya. "Me han llamado negacionista de la ciencia, xenófobo, fascista; para mí son insultos graves, y hace poco más de un mes que me están agrediendo sistemáticamente", ha defendido.

A pesar de las últimas declaraciones, Milei ha asegurado que las relaciones entre España y Argentina no se romperán. "La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente; nosotros recibimos un montón de inmigración de España y este vínculo no lo podrá romper nadie", ha afirmado.