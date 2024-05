Los pactos, el gasto en defensa y las políticas verdes abren la campaña

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea y candidata del PP Europeo a la reelección, Ursula Von der Leyen, dejó ayer la puerta abierta a pactar con la extrema derecha tras los comicios, a pesar de la presión de los socialdemócratas, los Verdes, los liberales y la izquierda. Así se pronunció en el principal debate de los candidatos europeos, en el que mantuvo que el único grupo con el que no pactará es con los ultras de Identidad y Democracia.

Ante las críticas en bloque del resto de candidatos en el debate, Von der Leyen subrayó que no pactará con “amigos de Putin”, ni con fuerzas contrarias a la UE o que pongan en duda el Estado de derecho. En este sentido, no descartó “trabajar” con partidos que forman parte de los Conservadores y Reformistas Europeos, el grupo del partido de Giorgia Meloni y del que también forma parte Vox.El resto de candidatos criticaron a Von der Leyen por dejar la puerta abierta a pactar con la extrema derecha. El candidato socialdemócrata, Nicolas Schmit, lamentó su “ambigüedad”, y la cabeza de lista de los Verdes, Terry Reintke, advirtió de los riesgos de “despreciar” a la extrema derecha. A su vez, el representante de los liberales de Renovar Europa, Sandro Gozo, avisó a Von der Leyen de que los Conservadores y Reformistas Europeos son “absolutamente contrarios a Europa”, y el candidato de la Izquierda, Walter Baier, urgió al resto de partidos no incluir los “argumentos” de los grupos ultras en sus discursos. Ningún representante de los Conservadores y Reformistas Europeos y de Identidad y Democracia participaron en el debate al no haber nombrado a un candidato a presidir la Comisión Europea.Los candidatos coincidieron en avalar el uso e implementación de políticas verdes en la UE, pero discreparon acerca de los recursos destinados a defensa. Mientras Von der Leyen y el liberal Sandro Gozi abogaron por emplear “nuevos recursos” en este área, los candidatos progresistas reclamaron coordinar mejor la acción a nivel comunitario y a gastar de forma “más eficiente”. En materia económica, la política industrial, la competencia de China y EEUU, la disyuntiva entre ayudas públicas e inversión privada, o la política comercial no surgieron fueron pese a que previsiblemente serán cuestiones prominentes en la próxima legislatura.