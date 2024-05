Puigdemont avisa que el conflicto político todavía no está resuelto

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont celebró ayer la aprobación definitiva de la ley de amnistía, y apuntó que permite a Catalunya negociar con el Estado “desde una cierta igualdad de condiciones y sin la amenaza de la represión”. El líder de Junts defendió en una comparecencia en Waterloo que el aval del Congreso a la norma es la prueba de que “hay que mantener la posición y saber aprovechar las oportunidades”, y añadió que la amnistía implica la “corrección de un error”, en referencia a la judicialización del procés. Aunque reconoció que el recorrido que le espera a partir de ahora a la ley “no es precisamente un camino de rosas”, subrayó que “se han quitado las espinas de los pies que permitían avanzar” a la sociedad catalana. En línea con las declaraciones de otros dirigentes independentistas (ver página 3), Puigdemont defendió que la aprobación de la ley es un “hecho histórico” en el “largo combate existente y no resuelto entre Catalunya y el Estado”. Tras insistir en la capacidad negociadora del independentismo, Puigdemont recordó que hace menos de un año el PSOE “descartaba la amnistía de forma rotunda”.

Entretanto, el candidato de Junts a las europeas, Toni Comín, aseguró que volverá a Catalunya entre el 25 de junio y el 25 de agosto junto a Puigdemont y el exconseller Lluís Puig.De su lado, el president en funciones, Pere Aragonès, reivindicó la aprobación de la amnistía como “un hecho histórico” que “pone fin a años de represión”. Subrayó que es “una victoria de país” y advirtió de que Catalunya estará “atenta” para que la ley se aplique a todos los afectados por el procés. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el president en funciones avisó de que la ley “por sí sola no resuelve el conflicto político” y remarcó que ahora se debe “abordar las causas de fondo” y abrir “una nueva etapa centrada en la negociación”.

La aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso es vista como un “hito histórico” por los encausados por el procés, como es el caso de los leridanos Ramona Barrufet (Junts), exalcaldesa de Arbeca y exmiembro de la Mesa del Parlament, el exconseller y exalcalde de Agramunt Bernat Solé (ERC) o el exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Barrufet, condenada a cuatro meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa por desobediencia, defiende que, como su sentencia todavía no es firme, no puede valorar con certeza los efectos que la amnistía puede tener en su caso. Con todo, celebra que la aprobación de la amnistía es un “hito histórico”. “No sé lo que pasará, pero tengo muchas ganas de pasar página”, aseguró a SEGRE Barrufet, que regresó a la docencia tras su paso por el Parlament. Solé y Juvillà ya han cumplido las penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público a las que fueron condenados por desobediencia. A nivel personal, aseguraron a este diario que la norma es más bien una “reparación del daño”, ya que podría hacer que se les eliminaran los antecedentes penales, pero a nivel político coincidieron en destacar que es una “paso muy importante”, ya que se reconoce la existencia de un “conflicto político”. En este sentido, aseguraron que el próximo paso es lograr un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Choque en la Fiscalía por el delito de malversación

Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés avisaron ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont no se puede anular ni se puede amnistiar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, porque no ven viable aplicar la norma al delito de malversación. Los fiscales consideran que en el 1-O existía ánimo de lucro propio, aunque sea político, y argumentan que la ley prevé que este supuesto no sea amnistiable. Además, sostienen que no pueden levantarse las órdenes de detención. En cambio, sí que ven compatible amnistiar los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el procés. García Ortiz reunió a los fiscales del 1-O para coordinar la actuación del Ministerio Público tras la aplicación de la ley. Entretanto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria afirmó que la ley “ya forma parte” del ordenamiento jurídico del Estado, si bien recordó que los jueces pueden plantear cuestiones prejudicales ante la Justicia europea.

Marta Rovira no descarta quedarse a vivir en Suiza

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que actualmente está exiliada en Suiza, aseguró ayer que la aprobación de la ley de amnistía es “una gran victoria política” para el independentismo, y explicó que, aunque puede verse beneficiada por esta ley, no descarta quedarse a vivir en el país helvético.

El primero en pedir la amnistía por el 1-O

David Palanques, exresponsable del área de Tecnología del departamento de Trabajo y procesado por un delito de malversación por los preparativos del 1-O, se convirtió ayer en el primer afectado por el procés en pedir a laJusticia que archive la causa en aplicación de la ley de amnistía, una vez que la norma entre en vigor.

Bruselas evita por ahora valorar la norma

La Comisión Europea explicó ayer que tiene que analizar aún la amnistía y evitó dar un calendario preciso sobre cuándo dará su opinión sobre la concordancia de la norma con el derecho comunitario. “No tenemos un plazo específico para finalizar nuestra evaluación”, dijo una portavoz comunitaria, que detalló que los servicios europeos están “en contacto estrecho” con las autoridades españolas.

Òmnium celebra la ley y la ANC pide la unilateralidad

El presidente de Òmnium Cultural, el leridano Xavier Antich, celebró ayer la aprobación de la ley de amnistía, y exigió que tenga una “aplicación inmediata” para “reparar los derechos vulnerados de los represaliados” por el procés. La ANC advirtió que “la represión no terminará hasta ser independientes” e insistió en que “sólo con la unilateralidad conseguiremos una verdadera amnistía”.

La Audiencia convoca una vista sobre los CDR

La Audiencia Nacional celebrará el próximo 27 de junio la vista en la que estudiará la petición de suspender el juicio de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo en la llamada ‘operación Judas’.

Ayuso anuncia una gran ofensiva del PP a la ley

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se avanzó ayer a la dirección del PP al anunciar una gran ofensiva contra la amnistía. Concretamente, avanzó que las comunidades autónomas gobernadas por los populares recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.