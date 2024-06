El independentismo cierra filas y se conjura para lograr el referéndum tras la amnistía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El independentismo volvió a escenificar ayer su satisfacción por la aprobación de la amnistía, y partidos y entidades se conjuraron para “trabajar para garantizar el ejercicio libre y pleno del derecho de autodeterminación” en Catalunya. Dirigentes de Òmnium, ERC, Junts, la CUP y también de los comuns cerraron filas en un acto unitario en la antigua prisión Model de Barcelona, donde presentaron el manifiesto Una conquesta col·lectiva. El texto reivindica la aprobación de la ley como “un hito histórico y una conquista colectiva” de los partidos y entidades que han trabajado “incansablemente” para que esta sea posible.

“La amnistía es una victoria arrancada al Estado, que ha situado de nuevo el conflicto allá de donde nunca debería haber salido: el terreno político”, defiende el manifiesto, que añade que la norma “es una respuesta política y colectiva a la represión que el independentismo catalán sigue sufriendo”. Si bien reconocieron que la aprobación de la ley es una “victoria”, avisaron que “hoy no acaba nada”, y que “las multas, encarcelamientos exilios, el espionaje o investigaciones policiales, sólo han logrado reforzar los cientos de argumentos que justifican la apuesta por que Catalunya disponga de un estado propio”. Los abogados de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Gonzalo Boye y Andreu Van den Eynde, reclamaron que la amnistía se publique en el BOE antes de las elecciones europeas. Boye acusó al PSOE de estar “paralizando la publicación” porque “tienen miedo al empuje electoral” del expresident.Puigdemont defendió en Bélgica que su “estrategia judicial” en el exilio ha permitido que el Gobierno español “acepte” la amnistía. Aseguró que su marcha a Bélgica no buscaba “atajos personales” para los exiliados, sino servir a la “causa general de defensa de los derechos fundamentales” de los catalanes.La candidata de ERC a las europeas, Diana Riba, explicó en una carta a la Eurocámara que elementos de la judicatura española “ya se han opuesto abiertamente” a la amnistía, “incluso antes de su aprobación”. De su lado, el candidato del PSC Javi López se mostró “absolutamente convencido” de que la norma superará los filtros de la justicia europea.Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abordó con la cúpula fiscal de Catalunya cómo garantizar la “unidad de actuación” en la aplicación de la ley y dio indicaciones para responder a las dudas que plateen los jueces ante Bruselas o el Tribunal Constitucional. Los fiscales no trasladaron objeciones sobre el alcance de la ley, como sí han hecho los del juicio del procés, que sostienen que el delito de malversación no es amnistiable.

García-Page se suma a la ofensiva del PP y prepara un recurso a la ley

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, anunció ayer que pedirá al Consejo Consultivo de su comunidad un informe para saber si puede presentar un recurso contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Con este paso, García Page se une a las comunidades gobernadas por el PP, que ya han anunciado su intención de acudir al tribunal de garantías. “El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada, oa cambio de un chantaje”, dijo, y defendió que su obligación es “velar” y controlar cualquier ley que afecte a los intereses de su territorio. “Por si alguien tiene dudas de si me importa más mi organización política o interés electoral.. Yo he jurado defender los intereses de esta tierra y créanme que no es protocolario”, aseguró en el día de Castilla-La Mancha.

Bolaños pide a los fiscales evitar dar “opiniones políticas”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó ayer el informe presentado el jueves por los fiscales del caso del procés, en el que muestran su rechazo a amnistiar el delito de malversación, y se mostró sorprendido de que, “además de consideraciones jurídicas, tenga opiniones políticas”. Afirmó no tener “ninguna duda de que los jueces y magistrados aplicarán la ley” y afirmó que la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, avala que la ley “no afecta a la separación de poderes”.Por otra parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, dijo que un referéndum de autodeterminación en Catalunya “no está en la agenda del Gobierno” español.

Feijóo augura una “respuesta” de la UE que sirva para “derrotar” la ley

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer su confianza en que la Justicia y la UE “derroten el ataque al Estado de Derecho” que, según afirmó, supone la ley de amnistía. Afirmó que “la respuesta a la aplicación de la ley corresponde a los jueces, a los magistrados y a los tribunales” y advirtió de que los eurodiputados del PP “activarán todos los mecanismos” para que los tratados y compromisos europeos en materia de Estado de Derecho “se apliquen también en España”. Por otra parte, Feijóo subrayó que ni el Gobierno español ni el Congreso de los Diputados “tienen competencias” para aprobar una ley que va “en contra de la Constitución”.