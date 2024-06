Ucrania aplaude el acuerdo de paz de Suiza pese a la falta de unanimidad de los países

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Cumbre de Paz para Ucrania celebrada en Suiza, que presentaba como gran hándicap la ausencia de Rusia, finalizó ayer con un triunfo diplomático para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien logró que el apoyo a su causa no fuera solo europeo, sino global, a pesar de algunas discrepancias. Junto a los líderes de la UE y de la OTAN, habituales aliados de Zelenski en grandes reuniones, en esta ocasión también hubo presidentes y jefes de Estado de países latinoamericanos, africanos y asiáticos.“Hemos contado con la participación de presidentes y representantes a distintos niveles de 101 países y organizaciones, es un éxito, y Rusia hizo todo lo que pudo para que algunos no vinieran, pero les agradezco que hayan mostrado su independencia”, afirmó el presidente ucraniano en la rueda de prensa que concedió al final de la cumbre.

Los 84 países y organizaciones firmantes perciben como “necesaria” la inclusión de Rusia en futuras conversaciones de paz, al tiempo que instaron a la defensa firme de todas las centrales nucleares del país, comenzando por la de Zaporiyia, “bajo completo control soberano de Kiev” y llamado al retorno de “todos los civiles, niños incluidos”, deportados y desplazados “de manera ilegal” a Rusia. La declaración final considera también “fundamental la navegación comercial libre, plena y segura, así como el acceso a los puertos marítimos de los mares Negro y Azov” y condena que los ataques a buques mercantes en los puertos y a lo largo de toda la ruta, así como contra puertos civiles e infraestructuras portuarias civiles, son inaceptables. “La seguridad alimentaria no debe convertirse en un arma de ninguna manera. Los productos agrícolas ucranianos deben entregarse de forma segura y gratuita a terceros países interesados”, añaden. Sin embargo, no se logró que 12 países firmaran el documento, entre ellos destacados líderes regionales como Brasil, Arabia Saudí, India, Indonesia o Sudáfrica. Esto –sumado a la ausencia de China, que en el pasado ha presentado sus propias propuestas de paz para Ucrania, o la cancelación de último minuto de la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro–indica que el apoyo a Ucrania aún no es del todo compacto a nivel global. una decisión que aceptó el Gobierno ucraniano, que puntualizó que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones. Entretanto Zelenski señaló que espera una segunda cumbre en meses “y no años”. En esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, declaró que confía en que la próxima cumbre “sea por el fin de la guerra”, aunque para ello se necesita que Rusia “esté al otro lado de la mesa”.

Suiza abre la puerta a que Putin negocie en su país

El presidente ruso, Vladímir Putin, podría viajar a Suiza para participar en unas hipotéticas negociaciones sin ser detenido, pese a la orden de arresto que pesa contra él por parte de la Corte Penal Internacional, aseguró la presidenta del país centroeuropeo, Viola Amherd, tras finalizar la Cumbre de la Paz para Ucrania. La orden de detención contempla excepciones en caso de negociación, aseguró la presidenta.

Motín con vínculos yihadistas en una prisión de Rostov

El Servicio Federal de Penitenciarías de Rusia confirmó ayer que se registró un motín en una prisión de la región de Rostov. Los secuestradores podrían estar vinculados a la organización yihadista Estado Islámico. Las autoridades dieron por finalizado el motín con la muerte de los seis cabecillas y la liberación de dos empleados secuestrados.