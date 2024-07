La reforma de extranjería llega al Congreso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso la proposición de ley de reforma de la normativa de extranjería, que pretende establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre diferentes autonomías desde zonas con los recursos saturados. La proposición modifica el artículo 35 de la norma con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago canario. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistieron al registro de la iniciativa legislativa, que, por el momento, no cuenta con el respaldo del grupo parlamentario popular. Sobre esta falta de apoyo, Rego reconoció que “es muy importante lo que haga el Partido Popular”, a quien pidió que se ponga “al lado de la infancia” para facilitar la reforma y no siga manteniendo las “políticas ultras” puestas en marcha tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos de coalición. Los populares, sin embargo, han puesto ya condiciones para dar apoyo a una reforma: un plan estatal de inmigración, la declaración de emergencia migratoria y convocar una Conferencia de Presidentes para abordar con consenso este tema. Y es que aseguran que con esta reforma lo único que busca el Gobierno es “repartir culpas y responsabilidades”.

Los socialistas necesitan el respaldo, o al menos la abstención, del PP para sacar adelante este cambio de la norma, ya que Junts ya dejó claro que votará en contra de esta medida, y también se ha posicionado en contra de que Catalunya acoja a más jóvenes migrantes.