Puigdemont ve presión para que Illa sea el president

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont criticó ayer “la presión que están ejerciendo determinados medios para que el candidato de la España del 155” –en alusión al primer secretario del PSC, Salvador Illa– sea el próximo jefe del Executiu.

En un mensaje en ‘X’, Puigdemont acusó a estos medios de distorsionar noticias “para crear una guerra de nervios entre Junts y ERC y así allanar el camino al candidato del régimen”.Instó a estos medios a hablar sobre “el grupo de golpistas togados (y algunos que no llevan toga) que han decidido que la Ley de Amnistía no debe amnistiar”, algo que considera un hecho distorsionador de todas las estrategias y un desafío a la autoridad del Congreso, dijo textualmente.Puigdemont aseguró que le provoca risa “la cantidad de gente de derechas que quiere un Govern que solo sería posible con los Comuns”, y sostuvo que son los mismos que estaban detrás de la ‘Operación Manuel Valls’, que permitió investir a la líder de BComú como alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.Criticó que estas mismas personas son las que después “en privado maldicen los impuestos, los comunistas, las normas, los controles, la inseguridad, la parálisis burocrática...”.Reprochó que haya “periodistas, empresarios, jueces, policías y jugadores de fútbol haciendo política a todo trapo”, mientras que algunos políticos, entre los que se incluye, no pueden hacerla en libertad, según él. “La pandereta y la banana hace tiempo que no son suficientes para describir la ‘democracia’ española y a sus aduladores”, aseguró. Por otra parte, su defensa ha contestado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, que no ve tacha de inconstitucionalidad alguna en la Ley de Amnistía y que consultar al Tribunal Constitucional es una “innecesaria pérdida de tiempo” de cara a aplicar la norma y “podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida”.