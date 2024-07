Pedro Sánchez se querella contra el juez tras negarse a declarar en el caso de su esposa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió ayer a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por un delito de prevaricación. Sánchez, en una declaración que duró dos minutos, ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley. Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial. La querella pide investigar al magistrado al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.

A las 10:20 horas el juez Peinado llegó al Palacio de la Moncloa acompañado de su comitiva judicial en una imagen inédita. También lo hizo la letrada de Vox, Marta Castro, en nombre de todas las acusaciones populares, entre las que se encuentra el sindicato Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática de España. También estuvieron presentes los abogados de los tres imputados en el caso: Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.En Palma de Mallorca y tras despachar con el rey, Sánchez emplazó a la prensa a su comparecencia de hoy miércoles en la que hará balance del curso político para referirse a la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra su esposa y a la querella por prevaricación que ha presentado contra él a través de la Abogacía del Estado.

“El presidente se convierte en más sospechoso que nunca”, dice el PP

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sentenció ayer que Pedro Sánchez se convierte en “más sospechoso que nunca” tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Tellado subrayó que Sánchez “tenía la oportunidad de demostrar que no hay nada” en ese caso, como él sostuvo, pero que, al no haber contestado a las preguntas del juez acogiéndose a su derecho a no declarar contra su cónyuge, “está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en los últimos años en la Moncloa”.Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que el juez Peinado acudió a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo para “hacerse una foto” en la Moncloa y “grabar un montaje” para “erosionar la imagen de la Presidencia del Gobierno”.