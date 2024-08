Puigdemont se encuentra fuera del estado español, según su abogado

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente se encuentra fuera del estado español y que los próximos días "se dirigirá a los ciudadanos de Catalunya". En declaraciones a Rac1, Boye ha insistido en que Puigdemont "dijo que vendría para entregarse, no para luchar". El líder de Junts lleva casi 24 horas desaparecido. El jueves cuando faltaban pocos minutos de las 9 de la mañana apareció en el paseo Lluís Companys de Barcelona para pronunciar un breve discurso y, acto seguido, ya no se lo volvió a ver. La policía no lo pudo detener y los Mossos d'Esquadra activaron la operación Jaula con controles en las salidas de Barcelona y a la frontera con Francia para encontrarlo.

Además, la policía detuvo a dos agentes de los Mossos por colaborar en la huida. Boye, que ha asumido la defensa de uno de los detenidos, ha recordado que Puigdemont "no está preso, condenado o detenido". "No hay delito", ha exclamado mientras ha explicado que es una "detención ilegal".

También ha comentado que esta mañana había un coche de los Mossos d'Esquadra en el hotel donde ha dormido Boye y ha pedido a la policía catalana una "actuación" que esté "dentro de un marco legal". Así como "dejarse de caza de brujas". Sobre el secretario general de Juntos, Jordi Turull, que los Mossos citarán a declarar por la huida de Puigdemont, Boye ha dicho que está "tranquilo" y que dará explicaciones. De momento, tampoco se sabe dónde está.