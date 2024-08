Los Obama se vuelcan ahora en la campaña a favor de Kamala Harris

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Barack y Michelle Obama se volcaron el martes en la campaña por la presidencia estadounidense de la demócrata Kamala Harris, que se enfrentará en los comicios a Donald Trump. En sendos discursos en la convención del partido en Chicago, los Obama reivindicaron a Harris como el ejemplo de “la esperanza” y de Estados Unidos que quieren ser “mejores”. Yes, she can!/¡Sí, ella puede!, exclamó, entregándole a Harris su poderoso lema de esperanza (yes, we can), con el que ganó las elecciones en 2008.

En un tono más enérgico que en otras ocasiones, Obama recurrió incluso al ataque personal y, con tono burlón, dijo que Trump tiene una “extraña obsesión con el tamaño de las multitudes”, lo que provocó automáticamente el regocijo del público que estalló en aplausos.La propia campaña de Harris ha utilizado el término “extraño” para atacar a Trump y a su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance.“No necesitamos cuatro años más de fanfarronería y caos. Hemos visto esa película y sabemos que la segunda parte siempre es peor. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. ¡Estamos listos para una presidenta, Kamala Harris!”, clamó.Por su parte, Michelle Obama electrizó el estadio donde se celebra la Convención Nacional Demócrata con ataques al expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021).Así, la carismática ex primera dama cargó contra la “limitada y estrecha” visión del mundo de Trump, afirmando que se sintió amenazado por la presencia de una familia afroamericana en la Casa Blanca y consideró que en esta campaña ha vuelto a las mismas “feas, misóginas y racistas mentiras”.De esa forma, Michelle Obama pidió a los asistentes que acudan en masa a las urnas en noviembre para elegir a la que podría ser la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen indio en llegar a la Casa Blanca.Se da la circunstancia que los Obama tardaron varios días en dar su apoyo publicamente a la candidatura de Harris cuando Joe Biden decidió retirarse de la carrera a la Casa Blanca.

El partido demócrata formaliza la candidatura presidencial

Los delegados de los 50 estados de EEUU, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y los territorios de ultramar, dieron verbalmente su apoyo el martes a la candidatura de Kamala Harris a la Presidencia durante la convención demócrata. En una votación amenizada con música y un espectáculo de luces, los representantes de cada estado sellaron de manera simbólica la candidatura de Harris, quien ya se había hecho con el puesto el 7 de agosto tras la renuncia del presidente, Joe Biden, a la candidatura del partido. Harris se convierte en la primera mujer de ascendencia afroamericana y de origen indio que recibe la nominación de un partido de Gobierno estadounidense.