Illa asegura que la sociedad no peligra por acoger a migrantes, “sino que se enriquece”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrado de lleno en el debate sobre los flujos migratorios: “el asunto de la inmigración se presta a discursos muy fáciles. Son personas con derechos y deberes. Cuando uno acoge e integra a estas personas no pone en peligro su sociedad, sino que la enriquece. Pido un debate sereno. Estamos viendo discursos muy fuera de lugar”.

Illa pronunció estas palabras anoche durante una entrevista en TV3 y Catalunya Ràdio, en la que fue preguntado por la polémica surgida en torno a la llegada a Tossa de Mar de 200 migrantes procedentes del dispositivo de acogida de Canarias, un número que el alcalde considera “excesivo” ante la capacidad del municipio.“Tienen derechos y deberes”, remarcó el president de la Generalitat, quien anotó que los migrantes permanecerán en Tossa “tres semanas o un mes” antes de ser trasladados a para iniciar la en la que se les enseña la lengua.Illa también señaló que no tiene “ningún problema” con que la gestión de la inmigración se traspase a Catalunya, aunque subrayó que, desde su punto de vista, para que una política sobre esta materia tenga “sentido”, debe diseñarse “desde el ámbito europeo”.En otro orden de cosas, Illa admitió que el pacto con ERC sobre el sistema de financiación singular de la Generalitat ha generado mucho “ruido”, pero también dijo que eso no le ha “sorprendido”. También en este ámbito reclamó un debate “sereno, sensato y reposado”, al tiempo que advirtió de que en la confrontación no lo “encontrarán”.El president, que consideró un gesto de “normalidad” el hecho de que la bandera española vuelva a estar presente en el Palau de la Generalitat, pidió al poder judicial que “respete el ámbito de decisión del poder legislativo” en referencia a la aplicación de la ley de amnistía. Una ley, recordó, que se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.Por otro lado, Illa trató de dejar claro que “todo lo que dé cumplimiento a los acuerdos de investidura, es mi voluntad que se haga”. Así respondió al ser preguntado sobre si los próximos presupuestos incluirán más dinero para el aeropuerto de El Prat.En este sentido, avazó que el Consell Executiu “pondrá a trabajar” a partir de hoy a la mesa técnica pactada entre gobiernos sobre el aeropuerto que se constituyó en enero. “Desbloquear la situación es crucial por la conectividad y por la economía catalana. No podemos tenerlo más dormido y tenemos que abordarlo directamente”, dijo. Según explicó, se dará un plazo de tres a cuatro meses para que la comisión concluya cuál es la forma más aconsejable, desde el punto de vista técnico, para que el aeropuerto acoja vuelos intercontinentales. Pese a no querer entrar en propuestas concretas, Illa apuntó que actuará con “criterios de máximo rigor medioambiental”.