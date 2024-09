El Govern sube un 12,8% el techo de gasto para el presupuesto de 2025

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern ha dado el pistoletazo de salida a la elaboración de los presupuestos catalanes de 2025 fijando el techo de gasto para el próximo ejercicio en 37.783 millones de euros. Esta cifra, que marca el gasto máximo que podrá acometer la Generalitat en 2025, supone un aumento del 12,8% respecto a 2023, el último año con presupuesto aprobados. El proyecto de 2024, que tumbó el Parlament y precipitó la convocatoria de comicios en Catalunya, preveía un límite de gasto de 36.736 millones.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, dijo que el aumento en el techo de gasto se explica por el “buen funcionamiento de la economía”, e insistió en que el objetivo del Govern de Salvador Illa es que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero. Para cumplilo, las cuentas deberían entrar en el Parlamento en noviembre, dijo. Paneque insistió en que el presupuesto de 2025 es “una prioridad” para el Executiu, y aseguró que ya han iniciado conversaciones con ERC y los comuns, a quienes considera sus “socios prioritarios”. Sostuvo que estos contactos irán “en paralelo” con la reforma de la financiación, que está en el aire, y también remarcó que no descartan tener conversaciones con otros grupos.La portavoz adjunta de los comuns, Susanna Segovia, advirtió al Govern que no puede dar “por hecho” su apoyo al presupuesto y reclamó que las cuentas incluyan un “aumento significativo” de recursos destinados a políticas de vivienda. Insistió en pedir al Executiu una modificación para regular los alquileres de temporada.Por su parte, el PP catalán advirtió que no negociará el presupuesto si el pacto sellado entre socialistas y ERC para la investidura de Illa, que incluye una financiación singular, sigue sobre la mesa. Mientras, el Col·legi d’Economistes de Catalunya reclamó al Govern que el nuevo sistema de financiación no comporte “un aumento de los impuestos” porque la ciudadanía y las empresas catalanas no pueden asumir “más carga tributaria”.En otro orden de cosas, Paneque defendió que la reunión entre Illa y Felipe VI hoy en Zarzuela quiere enviar “un mensaje de normalidad institucional”.