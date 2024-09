Junqueras carga contra la "vergüenza" de la estructura B de ERC y promete "hacer limpio"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente de ERC Oriol Junqueras se ha desmarcado de la estructura B de ERC y ha sido muy contundente contra los responsables de los carteles sobre el Azheimer y que "colgaron muñecos en los puentes". En el acto de puesta en escena de su candidatura para volver a liderar el partido, Junqueras ha dicho que mientras él estaba en la prisión se tomaban decisiones al margen de la presidencia. "Es una vergüenza que nosotros no merecemos", ha dicho ante el millar de asistentes en el Teatre de la Passió de Olesa de Montserrat. Y ha prometido terminar: "No coseremos ninguna herida que previamente no hayamos limpiado". La concejala del Ayuntamiento de Barcelona Elisenda Alemany será la secretaria general si Junqueras gana el congreso del 30 de noviembre.