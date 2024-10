Puigdemont no liderará la oposición a Illa y Junts dejará vacante el cargo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no ejercerá como jefe de la oposición en el Parlament esta legislatura, y Junts opta por dejar vacante este cargo en la Cámara para centrarse en consolidarse como la “alternativa” al Govern de Salvador Illa. “No asumiremos el cargo de jefe de la oposición, ni los cargos de confianza que se deriven, pero sí el rol que las urnas nos han dado de ser la alternativa al Govern de Illa”, explicó ayer el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet. Así se pronunció desde Waterloo, donde el partido se ha reunido para diseñar su estrategia un día antes del Debate de Política General de la próxima semana en el Parlament.

Tras la decisión de Puigdemont, Junts ha optado por ratificar a Batet como presidente del grupo parlamentario, con un rol “más institucional”, y Mònica Sales seguirá como portavoz en la Cámara, viendo reforzadas sus funciones en la organización interna. También ganarán peso el resto de cabezas del lista de Junts en las elecciones catalanas, entre ellos la leridana Jeannine Abella.El anuncio llega después de que el propio Puigdemont llamara el miércoles a “renovar liderazgos” dentro de Junts.La portavoz de ERC en la Cámara, la leridana Marta Vilalta, señaló que su partido se presenta voluntario a liderar la oposición en el Parlament con “responsabilidad y exigencia”. Por su parte, el expresident Artur Mas consideró “lógico” que Puigdemont no ejerza como jefe de la oposición, aunque subrayó que “si no es él, lo tiene que hacer alguien”.

Comín exige que se “levante la orden de detención”

El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, reclamó ayer que se “levante la orden de detención” contra él para poder ir a Madrid a prometer la Constitución, de modo que pueda acceder a su escaño en el Parlamento Europeo. En una entrevista en el digital Vilaweb, el dirigente de Junts avisa de que el Tribunal Constitucional (TC) “tardará meses, o un año”, en resolver el recurso que ha presentado para que se le aplique la ley de amnistía. “Este tribunal debe dictar unas cautelares, si no prevarica y actúa de forma imparcial y respeta la ley”, dijo, antes de insistir en reclamar que “se levante la orden de detención, que podamos volver en libertad y yo pueda ir a Madrid a prometer la Constitución”. Asimismo, asegura que está “psicológicamente preparados para todo”, y señala que no esperaba la “incoherencia” que dijo que supone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la que, según él, parece que quieran proteger al parlamento, textualmente. “El TJUE, no sé por qué razón, ha entrado en una situación muy delicada, porque puede que se haya contradicho sin ser consciente de ello”, defiende, antes de insistir en que la sentencia del tribunal sobre Oriol Junqueras sienta precedente sobre su inmunidad.