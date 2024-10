Vendrell acusa a Junqueras de “esconderse” tras el 1-O

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exconseller de ERC y empresario Xavier Vendrell acusó ayer al exlíder de la formación y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, de esconderse “en momentos delicados”, entre los que mencionó la decisión sobre si apoyar la investidura de Salvador Illa y el día que se tenía que decidir si se proclamaba la independencia, en referencia al 27 de octubre de 2017, y le instó a apartarse de la carrera para volver a presidir el partido.

En una entrevista en Catalunya Ràdio hizo referencia al 27-O, cuando el entonces president Carles Puigdemont estaba reunido con sus consellers para decidir si declaraba la independencia, y criticó que Junqueras decidiera no asistir al encuentro. “Se va a Montserrat, no fuese que le cayese un garrote”, afirmó. Vendrell también criticó que fuese “absolutamente ambiguo” sobre si Esquerra debía apoyar o no la investidura de Illa y le acusó de reunirse con el Govern del socialista para que mantuviesen en sus cargos a personas de ERC.Sobre la estructura B del partido, el empresario sostuvo que “no puede ser que Junqueras ahora haga ver que no tiene nada que ver con los errores que ha habido”, y afirmó que estaba en los principales órganos de decisión del partido y, por lo tanto, le considera corresponsable de los errores. Vendrell, que apoya la candidatura de Nova Esquerra Nacional (con Xavier Godàs al frente), añadió que no fue la secretaria general, Marta Rovira, quien ordenó las acciones de falsa bandera y sentenció que “el día que se sepa quién colgó el muñeco de Junqueras se tambalearán algunas cosas en ERC”.Tras sus declaraciones, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró que es el Executiu catalán el “único responsable de los nombramientos de los diferentes cargos que forman las diferentes consellerias”. Mientras, Militància Decidim, la candidatura que lidera Junqueras, anunció que llevará a la comisión de garantías de ERC las declaraciones de Vendrell, que tachó de “calumnias”.