Un desfile militar sin aviones ni paracaidistas por la lluvia

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La fuerte lluvia no impidió ayer la celebración del desfile de la Fiesta Nacional de España, aunque los ciudadanos que, desafiando el mal tiempo, se acercaron hasta el Paseo del Prado, no pudieron disfrutar del paso de los aviones ni del salto paracaidista. El acto estuvo presidido por los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de guardiamarina de la Escuela Naval. La hija mayor de los monarcas vio desfilar a compañeros de la Escuela Naval Militar de Marín, en Galicia, donde ahora está formándose. En total, 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, 473 mujeres, participaron en la marcha, en la que también 166 vehículos motorizados y 210 caballos recorrieron los 1.540 metros que separan la Plaza de Carlos V y la Plaza de Colón. Los problemas de visibilidad provocados por la lluvia no dieron tregua y obligaron a cancelar la exibición aérea de la Patrulla Águila y el salto acrobático en paracaídas con la bandera. Las principales autoridades presenciaron el desfile en una tribuna cubierta a primera fila, en la que se refugió la reina Letizia cuando arreció la lluvia. Acudieron presidentes autonómicos, entre ellos Salvador Illa, y la mayoría de ministros. No lo hicieron la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y las de Igualdad y Juventud, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente.