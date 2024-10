Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

Instagram ha reabierto la cuenta de la periodista Cristina Fallarás tras haber permanecido cerrada de "forma automática" esta mañana por la red social durante unas tres horas, y ante la avalancha de denuncias recibidas, ha explicado a Efe la afectada.

La periodista Cristina Fallarás denunció este sábado que la red social Instagram cerró su cuenta sin haber sido advertida con antelación, pocos días después de que publicara la primera acusación anónima por violencia machista contra el político español Iñigo Errejón.

"Me ha llamado la dirección de Meta España para decirme que había sido un cierre de la cuenta automático probablemente por la acumulación de denuncias y me pedían disculpas", ha añadido.

La periodista ha reconocido que aún no puede gestionar la cuenta porque llevará un tiempo hasta que esté disponible de nuevo, según le han comunicado desde Meta, pero "ya es visible". "Lo importante es que están todos los mensajes, denuncias, testimonios", ha añadido la periodista. "Los responsables de Meta han sido muy rápidos en solucionar el problema; me han pedido disculpas y han reconocido que el cierre no ha sido por incumplir ninguna normativa de la plataforma".