ERC y 'comuns' avisan a Illa que no puede dar sus votos por sentados

ERC y los comuns coincidieron ayer en advertir al president de la Generalitat, Salvador Illa, de que no puede dar sus votos por sentados, y le exigieron cumplir con el pacto de investidura. Así se pronunciaron en el marco de una rueda de contactos con los partidos iniciada ayer por el líder del PSC, a quien Junts acusó de preocuparse “más por España que por Catalunya”.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, reclamó a Illa que haya “concreciones, un calendario y pasos” para que el nuevo sistema de financiación singular para Catalunya sea una realidad. “Sin concreciones en la financiación no habrá pasos en nada más. Es la columna vertebral de la legislatura”, aseguró, antes de afirmar que PSC y ERC quieren reunir la comisión de seguimiento del pacto de investidura la próxima semana.La presidenta de los comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, exigió que el acuerdo de investidura “se refleje en los presupuestos” catalanes de 2025, y le advirtió de que “no tiene el voto garantizado”. Priorizó el acceso a la vivienda y aseguró que si el Govern no se compromete, no podrá contar con su apoyo y la legislatura “habrá fracasado”. Junts acusó a Illa de “estar más preocupado de España” que de Catalunya. La vicepresidenta del partido, Mònica Sales, dijo que sigue “aplicando el 155” al no reunirse con Carles Puigdemont. “Ha excluido y ha borrado el 1-O y quiere excluir y borrar también al president del 1-O”, dijo, antes de lamentar que la de ayer fue una reunión sin “ninguna propuesta”.La CUP aseguró que el jefe del Govern plantea propuestas “estériles” que “no van a la raíz de las problemáticas”.Illa también se reunió con el presidente del Parlament, Josep Rull, que horas antes atribuyó al líder del PSC una “anestesia nacional amable” que “desactiva la fuerza de Catalunya”.Mientras, el PSC abogó por “trabajar coordinados” para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con ERC y los comuns.En otro orden de cosas, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, avanzó que el Govern defenderá su propuesta de financiación singular en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en diciembre en Cantabria.