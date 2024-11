Aluvión de desmentidos a Mazón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desmintieron ayer el relato que el president valenciano, Carlos Mazón, hizo el viernes, en una comparecencia en la que admitió “fallos” en la gestión de la dana y culpó a Moncloa de la tragedia por la “información tardía” e “insuficiente”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó que el día de la dana hubiese ningún “apagón informativo” por parte del Ejecutivo central, como el viernes había asegurado Mazón. “En ningún momento hubo ningún apagón, sino la información oportuna, necesaria y continuada”, insistió el ministro a su salida de la reunión con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que coordina los trabajos para reparar los daños por la dana.

La Aemet acusa al Cecopi de detener su reunión entre las 17.00 y las 18.00, cuando ya había inundaciones El jefe de la UME asegura que se activó a los militares horas antes de “recibir órdenes oficiales”

Marlaska desmitió así las afirmaciones del president, que el viernes había censurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del ministerio de Transformación Ecológica, enviara “un simple correo electrónico” para informar de una crecida “brutal” de la rambla del Poio. La CHJ defiende que emite las comunicaciones por correo para que queden registradas.

Además, la Aemet aseguró que el Cecopi no tomó ninguna decisión entre las cinco y las seis de la tarde del día de la dana, y además interrumpió la reunión desde las seis hasta las siete. Así lo indican fuentes de la entidad presentes en la reunión del Cecopi, que recuerdan que entre las 17.00 y las 18.00 horas ya se habían activado las alertas hidrológicas por desbordamiento del barranco del Poio, los ríos Magro y Júcar y la presa de Forata. La Aemet también insistió en que el día de la dana emitió a las 7.36 horas un parte en el que avisaba de precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado en zonas de València. El jefe de la UME, Javier Marcos, aseguró, por su lado, que la unidad militar estaba alertada desde que la Generalitat Valenciana decretó el nivel 1 de emergencia y que a las 15.41 horas, cuando tuvieron conocimiento de que la situación se estaba complicando y antes de que se elevase al nivel 2, salieron, anticipándose “a las órdenes oficiales”.

Tras esto, Mazón respondió que el “nuevo argumento” del Miteco es “inquietante” porque “dicen que el Cecopi, en cuyo comité de dirección está el Gobierno de España, que tenía plena capacidad para tomar el mando en cualquier momento, ya sabía desde las 17.30 horas que había riesgo de que rompiera una presa que amenazaba la vida de 80.000 personas”.

“Aún así, pudiendo ellos actuar, no hicieron absolutamente nada durante tres horas con la excusa de estar esperando al ‘president’ de la Generalitat

Los equipos de búsqueda de desaparecidos por la dana en València localizaron ayer un cuerpo sin vida en un descampado de Sedaví. En el lugar trabajan efectivos de la Policía Nacional y perros de la unidad de guías caninos, y el cuerpo está todavía pendiente de identificar. Según el diario valenciano Levante-EMV, el cadáver lo habría encontrado un joven chatarrero de manera casual, mientras trataba de encontrar chatarra en una zona donde se acumula basura y objetos arrastrados por la riada del 29 de octubre. Se trataría de la décima víctima mortal encontrada en la localidad de Sedaví.

Mientras, los equipos de emergencias desplegados en València continúan con las labores de limpieza de calles y alcantarillado y buscan a posibles fallecidos en La Albufera. También están construyendo cuatro puentes y colocando otros tantos provisionales en Cheste, Ribarroja, Buñol y Picanya. Lo harán en colaboración con empresas civiles que comprueban la situación de estas infraestructuras. El Ejército también está colaborando en la limpieza de polígonos industriales y ha cedido camiones militares a los agricultores valencianos para que puedan recoger naranjas.

El hallazgo en Sedaví elevaría a 225 la cifra total de fallecidos por esta tragedia en el Estado, y València acumula 218. Además, según los datos del Gobierno, hay catorce desaparecidos.

Ayuso carga contra Sánchez por no enviar “a tiempo” al Ejército

El PP insistió ayer en defender al jefe de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, elevó el tono al acusar al Gobierno central de no querer enviar al Ejército “a tiempo” a València. “No sé si no han querido enviar el Ejército a tiempo para que eso a lo que llaman Països Catalans no vean que tienen al lado a una gran institución como es el Ejército de España, que siempre está cuando se le necesita”, dijo, antes de subrayar que “nunca sabremos qué hubiera pasado si el Govern valenciano fuera de otro signo”. También acusó al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de “abandonar a la gente” y sostuvo que la gestión de Moncloa de la catástrofe tiene como finalidad avanzar en la “imposición” de un Estado “federal”.Por su parte, la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, insistió en reclamar al PP que destituya a Mazón y designe a un sustituto con “solvencia técnica y experiencia en gestión”.