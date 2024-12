El Govern de Illa prorroga los presupuestos y espera a ERC

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Consell Executiu aprobó ayer la prórroga de los presupuestos de la Generalitat, aunque confía en cerrar las cuentas de 2025 a principios del próximo año. Así lo anunció la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que urgió a ERC negociar, si bien admitió que los republicanos, cuyas bases eligieron a Oriol Junqueras como líder del partido el sábado, “marcan sus ritmos y tiempos de organización”. Los presupuestos prorrogados son los del 2023, ya que el Govern de Pere Aragonès no pudo aprobar los de 2024 por falta de apoyos suficientes. Paneque reconoció que querían empezar 2025 con los presupuestos en vigor, pero defendió que la prórroga les permitirá “seguir trabajando” y “no perder ni un segundo” cuando empiece el año.

Por su parte, Junqueras reclamó al presidente español, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, que “aprendan a cumplir” los pactos que han suscrito con ERC y aparquen su “agenda partidista”. Afirmó que “el Partido Socialista ha demostrado que no cumple porque no quiere” y reiteró que los republicanos no firmarán nuevos acuerdos si no se cumplen los ya existentes.

Puigdemont, Torra y Aragonès ya negociaron la integración de la Policía y Guardia Civil al 112 catalán

Entretanto, la Mesa del Parlament admitió a trámite la solicitud de Junts para que el Consell de Garanties Estatutàries haga un dictamen sobre la propuesta de ERC y comuns de revertir la fiscalidad al juego. Así, la iniciativa, que buscaba ‘enterrar’ el macroproyecto del Hard Rock, no se votará en el pleno del Parlament de esta semana, como estaba previsto. Mientras, Paneque defendió que estén tramitando el plan director urbanístico del Hard Rock. Con ello, dijo, “no estamos ni facilitando ni obstaculizando” el proyecto.

En otro orden de cosas, actas de la Junta de Seguridad demuestran que la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil al 112 catalán se inició en 2017. La documentación, publicada por Ara, prueba que la integración, muy criticada ahora por ERC y Junts, comenzó con el Govern de Carles Puigdemont, siguió con los de Quim Torra y Aragonès y se ha culminado ahora con el de Illa.