Puigdemont: “No hay razones para renovar la confianza en el PSOE”

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, advirtió ayer al PSOE que “si no cambian las cosas, no tiene sentido que sigamos apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez”, ni tampoco “negociar los presupuestos”. “Hace muchos meses que les avisamos”, subrayó en una entrevista en TV3, en la que insistió en reclamar “cambios drásticos” a los socialistas en el cumplimiento del pacto de investidura porque “esto no puede seguir así”.

Estas declaraciones llegaron horas después de que la Mesa del Congreso decidiera darse más tiempo para decidir si tramita la cuestión de confianza que Junts exige a Sánchez (ver desglose). Puigdemont se mostró tajante al avisar al PSOE de que rechazar la tramitación de la iniciativa “habría tenido consecuencias irreversibles que seguramente habrían llevado la legislatura al colapso”.

“No hay razones para renovar la confianza en el PSOE. Puedo hacer una lista muy larga, desde la amnistía hasta el catalán”, sostuvo, antes de señalar que “una amnistía que no incluya a todos no es válida”. También defendió que el hecho de que Salvador Illa o Sánchez no le hayan visitado, así como que él no tenga escolta, “es un no reconocimiento de la ley”. “No me aplican la amnistía política”, apostilló.

Con respecto a la financiación para Catalunya, Puigdemont sostuvo en que Junts quiere “la llave de la caja”. Sostuvo que solo se puede mantener “una relación financiera equilibrada” con el Estado si Catalunya tiene “la soberanía sobre los recursos”. Defendió que la diferencia con el pacto sellado entre los socialistas y ERC es que el acuerdo con los juntistas detalla que será el Govern el que decida en qué gasta el dinero.

Después de que la militancia de ERC eligiera el sábado a Oriol Junqueras líder del partido, Puigdemont abogó por reunirse con él para hacer un “intercambio de opiniones”.

El líder de Junts también reconoció que hay puntos “encallados” en la negociación por la delegación de la gestión migratoria a Catalunya. Preguntado por la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta para regular los alquileres de temporada, que Junts apoyó, justificó que el actual redactado no invade competencias de Catalunya.

La Audiencia de Barcelona archivó ayer la causa abierta por el juez Joaquín Aguirre sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, y advirtió al magistrado que podría incurrir en responsabilidades si desoye su resolución. El auto, dictado por la sección 21, atiende a los recursos de las defensas de los acusados, que denuncian las maniobras del juez para seguir llevando una causa que la Audiencia ya le había ordenado que cerrara en mayo por falta de indicios. Sin embargo, días después el juez abrió otra investigación por malversación y delito de otra traición a trece personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; el abogado Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay y el periodista leridano Carles Porta.En este sentido, los magistrados sostienen que Aguirre utilizó “un subterfugio procesal” para obviar sus instrucciones y seguir investigando el caso, en el que también se indagaba sobre los contactos entre supuestos enviados del Kremlin con Puigdemont y su entorno. Por ello, la Audiencia insiste en advertir a Aguirre que sus resoluciones son de obligado cumplimiento y le pide que se abstenga de plantear ahora “imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas propiamente en las leyes y que en definitiva burlan la decisión previa del tribunal, lo que constituye fraude de ley”. Añade que “una persistente actuación renuente al cumplimiento de lo acordado por esta superioridad podría dar lugar a la exigencia de la consecuente responsabilidad”.Mas celebró el archivo del caso, aunque insistió en denunciar la “impunidad, arbitrariedad y falta de ética con la que actúan algunos representantes del ámbito judicial”.

La advertencia de Carles Puigdemont al Gobierno español llegó horas después de que la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, decidiera aplazar su decisión sobre la admisión a trámite de la propuesta de Junts para que el presidente español, Pedro Sánchez, se someta a una moción de confianza. Fuentes del órgano explicaron que la iniciativa de los juntistas conlleva “mucha carga jurídica” y puede sentar un precedente. Un informe de los letrados del Congreso detalla que, de aprobarse, la iniciativa “carecerá de impacto jurídico” y su valor será “puramente político”. No obligaría a Sánchez a plantear la cuestión de confianza dado que esa competencia es exclusiva del propio presidente, a diferencia de la moción de censura, que es potestad de los partidos.Moncloa ve “razonable” que se haya dado más tiempo para estudiar el informe, y el PP le acusó de usar una “democracia a la carta” para “torpedear” el debate.