Mata a puñaladas a una mujer en Sevilla bajo los efectos de alcohol y droga

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre fue detenido ayer por la Guardia Civil tras confesar que había matado a una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de Brenes. Se entregó tras afirmar que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas en el cuartel de la Guardia Civil de La Rinconada (Sevilla) y confesó el crimen. Es un ciudadano español de 40 años y la víctima, una mujer de nacionalidad brasileña, de 28. El autor del crimen no estaba en el sistema Viogen de atención a las víctimas de violencia machista y se desconoce si la fallecida lo estaba, aunque no se descarta ninguna hipótesis, según las fuentes.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, dijo a los periodistas en Granada que no consta que hubiese algún tipo de vinculación o relación sentimental entre el detenido y la víctima. También señaló que el hombre detenido declaró a la Guardia Civil que no recordaba bien lo ocurrido porque se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Pedro Fernández señaló que no se descarta que haya participado alguna persona más o si hay más implicados. “Eso se determina a través de la visualización de cámaras, por lo que en esas cosas hay que esperar. Lo cierto es que hay una persona detenida que se ha entregado esta mañana y que, lamentablemente, ha aparecido el cadáver de una mujer dentro del domicilio”.

El criminal confeso se entregó a la Policía en La Rinconada tras matar a la joven de 28 años

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, comentó que el presunto autor del crimen llevaba ocho o nueve meses viviendo en el pueblo y ni siquiera estaba empadronado, y la víctima tampoco era de la localidad.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil trabajaban ayer en el lugar del suceso, a las afueras del pueblo, y después de las 13.00 horas el juez ordenó levantar el cadáver.