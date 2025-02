Hamás libera a tres nuevos rehenes e Israel promete represalias por su mal estado físico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo islamista Hamás e Israel completaron ayer un quinto canje en el marco del acuerdo del alto al fuego entre ambos bandos en el que fueron liberados tres rehenes israelíes a cambio de 183 detenidos y presos palestinos, en un intercambio marcado por la visible malnutrición y deterioro físico de los tres excautivos, lo que azuzó la alarma del peligro vital que padecen.

Los rehenes Or Levi, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, tres hombres de 34, 52 y 56 años, respectivamente, fueron secuestrados por el grupo islamista durante los ataques del 7 de octubre de 2023, detonante de la ofensiva israelí contra Gaza y la posterior guerra regional. Todos ellos fueron entregados, siguiendo el procedimiento habitual, a un convoy de Cruz Roja tras una ceremonia realizada esta vez en la céntrica localidad gazatí de Deir al Balá. Cruz Roja, a continuación, a trasladado los liberados a un puesto militar israelí donde fueron sometidos a una primera evaluación médica. El estado en que se encontraban los tres hombres, con rostros cadavéricos, pálidos y envejecidos, llevó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a advertir que imágenes tan “chocantes no quedarán sin respuesta”, aunque no especificó que represalias están dispuestos a tomar. Familiares de israelíes que siguen en manos de Hamás mostraron su preocupación por su estado de salud y cargaron contra Netanyahu, a quien exigieron su “inmediata liberación”. “Mientras él se aloja en una suite de un hotel de lujo en EEUU, los israelíes están siendo liberados con aspecto de supervivientes del Holocausto”, denunció el padre del soldado rehén Nimrod Cohen, quien no será liberado hasta la segunda fase del acuerdo del alto al fuego y no está claro si sigue con vida.

Los palestinos liberados por Israel denunciaron haber sufrido palizas en los días previos a ser excarcelados

Una hora más tarde de la llegada a Israel de los excautivos, 40 prisioneros palestinos fueron también liberados en Ramala, Cisjordania ocupada, mientras que 131 fueron devueltos a Gaza –111 de ellos arrestados de forma masiva tras el ataque de Hamás–, siete con condenas graves fueron deportados a Egipto y cinco liberados en Jerusalén Este. Entre los que irrumpieron entre vítores de la muchedumbre en Ramala, hubo al menos siete que fueron transportados en ambulancias al hospital, dado su malo estado de salud, y otros que dijeron haber sufrido palizas en las cárceles israelíes –al igual que testimonios de canjes anteriores– en los días previos a su liberación. Este quinto intercambio aumenta a 21 el número total de rehenes liberados desde el inicio del alto el fuego, incluidos cinco nacionales tailandeses, a cambio de cerca de 800 detenidos y presos palestinos, la mayoría mujeres y niños, según la Cruz Roja.

El Ejército israelí deja seis muertos en un bombardeo en el Líbano

Al menos seis personas murieron y otras dos resultaron heridas ayer en un nuevo bombardeo israelí dirigido contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, a falta de diez días para que expire la extensión del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. Este ataque tiene lugar menos de 24 horas después de otro bombardeo dirigido contra supuestos objetivos de Hizbulá también en el este del Líbano. El Ejército israelí también efectuó un ataque aéreo a las afueras de la capital de Siria, Damasco, contra lo que describió como un “depósito de armas” perteneciente al movimiento islamista palestino Hamás.