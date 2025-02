El Congreso da el aval definitivo al decreto que sube las pensiones y mantiene los descuentos al transporte

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la convalidación definitiva del decreto ley del gobierno español que, entre otros, sube las pensiones y mantiene las bonificaciones al transporte público. La votación ha tenido lugar después de que a finales de enero la cámara baja tumbara un paquete más amplio de medidas sociales -conocido entonces como decreto ómnibus- con los votos en contra del PP, Vox y Junts. En esta ocasión, la iniciativa ha recibido el apoyo del grueso de los partidos de la cámara, del PSOE en el PP, pasando por Sumar, Junts y ERC. Sin embargo, varios socios han reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez su manera de negociar ‘in extremis’, especialmente en temas sociales delicados.

A pesar de ser menos extenso que el decreto inicial, el paquete que ha convalidado hoy la cámara baja con 315 votos a favor, 33 en contra y una abstención incluye buena parte de las medidas económicas y sociales del texto original. Entre otros, ayudas por la dana, la retasación de las pensiones para el 2025 y la prórroga de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta finales de año. También puntos muy criticados por el PP, como la devolución al PNV de un edificio de París confiscado por la Gestapo durante la dictadura.

En el debate previo a la votación, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha apuntado que la aprobación del decreto muestra la "capacidad de diálogo" del ejecutivo de Pedro Sánchez y de los grupos que dan apoyo. "Este gobierno ha demostrado que no deja nadie atrás", ha proclamado antes de recordar que, a pesar del voto a favor del PP en este decreto, los de Feijóo votaron en contra del aumento de las pensiones de manera "sistemática" en el 2021, el 2023, 2024 y 2025.

"Les agradezco que cambien su voto a pesar de las mentiras que han vertido", ha dicho el ministro socialista dirigiéndose al PP. "Votaron en contra pensando que estaban haciendo daño al gobierno, y no se dieron cuenta de que en realidad estaban haciendo daño a la gente", ha agregado sobre el cambio de posición de los populares, que en enero acusaron al ejecutivo de utilizar a los pensionistas como "escudos humanos".

Ante los reproches de Bolaños, el PP han defendido su cambio de posición diciendo que el nuevo decreto ley ha pasado "de ómnibus" en "microbús" porque incluye "importantes modificaciones" y una reducción en el número de medidas. "El PP dijo que aprobaría la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y por la dana, y eso es lo que viene hoy", ha manifestado el diputado popular Jaime de Olano. Con respecto al "palacete de París" que, según ellos, Sánchez ha "regalado" al PNV, ha dicho que ya han pedido un informe en el Tribunal de Cuentas y no descartan tomar otras medidas.

Sumar y los socios de investidura

Para Sumar, el camino hasta la aprobación del decreto de medidas sociales ha constatado que hay una derecha que "bloquea" mejoras sociales y prioriza sus "intereses". "Por culpa del señor Feijóo, doce millones de personas temblaron al ver cómo peligraba el aumento de su pensión", ha alertado a su portavoz, Verónica Barbero. Por otra parte, ha recordado que ellos se opusieron desde el principio a alargar la tramitación del nuevo decreto o dejar cosas fuera para seducir a los partidos de derechas. "Me siento orgullosa de que haya sido nuestra vía la que finalmente se ha seguido. Gracias a nosotros y a nuestra presencia en el gobierno se ha desbloqueado esta situación", ha proclamado.

Desde el bloque de los socios de investidura, no obstante, dirigentes como la diputada de Podemos Ione Belarra ha asegurado que la negociación del decreto ha evidenciado que el gobierno es "débil" y piensa ya en un adelanto electoral que sería un "gravísimo error". "Tenían la intención de desmontar el escudo social", ha lamentado. Para Bildu, la ciudadanía ha asistido "atónita" al "juego" entre partidos con medidas de gran efecto sobre la población. "Con todo eso no ha ganado nadie, sólo la antipolítica," ha avisado el abertzale Mertxe Aizpurua.

Críticas de ERC y Junts

Les críticas en el gobierno español también han llegado desde de ERC y Junts. Por parte de los republicanos, la diputada Inés Granollers ha criticado que el PSOE "juegue" con asuntos delicados como las ayudas del transporte o las pensiones y ha lamentado que el primer decreto ómnibus cayera por los votos de "las derechas" de Cataluña y España. "Viven en otro mundo", ha dicho refiriéndose al PP, Vox y Junts. Dirigiéndose al PSOE, ha apuntado que la ciudadanía, ante "el espectáculo de llevarlo todo al límite", acaba escogiendo las opciones populistas y de extrema derecha. "Hagan el trabajo bien hecho, o les saldrá muy perjudicial en otros temas", ha remachado.

Desde Juntos, el diputado Isidre Gavín ha añadido que la negociación del decreto ha mostrado que el ejecutivo español "no es de fiar" y sólo negocia ‘in extremis’ y cuando no tiene alternativa. De hecho, ha preguntado por qué no se hizo desde el principio una iniciativa que incluyera únicamente las propuestas que tenían votos garantizados para salir adelante, como el aumento de las pensiones. "Una de las consecuencias de todo eso es que durante unos días no se habló de la gran cantidad de investigaciones y escándalos que tienen activados por la prensa, algunos de perfil 'lawfare', pero aquellos días no se habló", ha remachado.