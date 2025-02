Zelenski pide crear un Ejército europeo para que EEUU se tome en serio al continente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió ayer la creación de unas Fuerza Armadas europeas para defender al continente de Rusia y obligar a Estados Unidos a contar con Europa a la hora de tomar sus decisiones geopolíticas. “Ha llegado el momento de crear las Fuerzas Armadas de Europa”, dijo el presidente ucraniano en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que centró su discurso en pedir a los líderes europeos que tomen las decisiones necesarias para que “el futuro de Europa dependa solo de los europeos”.

Zelenski explicó que el presidente de EEUU, Donald Trump, no mencionó ni en una sola ocasión el papel de Europa en las negociaciones entre Ucrania y Rusia que promueve durante la reciente llamada telefónica, y afirmó que Europa “debe tener una silla en la mesa” en que se decide su futuro. “Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania; ninguna decisión sobre Europa sin Europa”, declaró el presidente ucraniano en la línea de lo expresado por muchos líderes europeos, preocupados por la forma en que EEUU ha empezado a mantener contactos con Rusia y Ucrania sin pedir la opinión o consultar a la Unión Europea y sus países miembros. Así, urgió a los dirigentes europeos a formar su propio Ejército unitario para que Washington no vea al continente simplemente “como un mercado”, sino también “con un aliado” con el que esté obligado a contar. Este, explicó, no sería un sustituto de la Alianza Atlántica, sino una forma de igualar la contribución europea a la de EEUU, una exigencia que Trump lleva haciendo desde su primer mandato.

El canciller alemán acusa al vicepresidente estadounidense de apoyar a la ultraderecha El líder de la OTAN dice que hay un acuerdo “absoluto” entre EEUU y la UE para la paz en Ucrania

Mientras, EEUU reiteró que no ve conveniente incluir a Europa en las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia que promueve la administración Trump. En un acto celebrado en los márgenes del evento, el enviado de Trump para la guerra de Ucrania, el general Keith Kellogg, apeló al realismo para descartar que Europa pueda tener representación en las negociaciones. Justificó esta postura en la mala experiencia de las negociaciones fallidas para acabar con el conflicto que estalló en 2014 en el este de Ucrania.

Scholz rechaza la intromisión de Vance en la democracia alemana

El canciller alemán, Olaf Scholz, respondió ayer al vicepresidente de EEUU, JD Vance, que el viernes afirmó que la libertad de expresión en Europa “está en retroceso”, que su país no aceptará que foráneos se entrometan en la democracia y las elecciones germanas de la próxima semana con su apoyo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y llamamientos a eliminar el cordón sanitario que las demás formaciones le han impuesto. “La AfD es un partido que, desde sus filas trivializa como ‘cagada de pájaro’ de la historia alemana el nacionalsocialismo y sus monstruosos crímenes contra la humanidad como los cometidos en el campo de concentración nazi de Dachau”, señaló Scholz en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El canciller alemán sostuvo que la “democracia actual en Alemania y Europa se basa en la certeza histórica de que las democracias pueden ser destruidas por radicales antidemócratas”. Estas palabras fueron suscritas también por Francia.

Rutte pide a la UE invertir más en defensa y “dejar de quejarse”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reclamó ayer al conjunto de países europeos que “dejen de quejarse” sobre si tienen que estar presentes a la tabla de negociación para la resolución del conflicto en Ucrania y planteen “propuestas concretas”. “A mis amigos europeos les diría que entren al debate, que dejen de quejarse sobre si estarán o no a la mesa, y que presenten ideas y propuestas concretas, que incrementen el gasto en defensa, que continúen garantizando la producción de armas y que también planteen como se pueden definir las garantías de seguridad”, señaló desde un panel de debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Al mismo tiempo, subrayó que existe un acuerdo “absoluto entre europeos y estadounidenses” para que la paz en Ucrania sea “duradera” y para que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tenga la tentación de volver a lanzar una ofensiva militar en territorio europeo. Este pacto, afirmó, también cuenta con el apoyo absoluto de la Alianza Atlántica.