Vox impide que Les Corts pidan la dimisión de Mazón

El pleno de Les Corts Valencianes rechazó ayer exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana del 29 de octubre, en una caótica votación secreta que no dejó sorpresas en cuanto al resultado. La votación de la propuesta presentada por Compromís tuvo 52 votos en contra (equivalentes a los diputados del PP y Vox presentes) y 41 a favor, que corresponderían al PSPV y Compromís, grupos que aseguraron que diputados suyos no pudieron votar porque no les funcionó el sistema. La iniciativa, que Compromís pidió que se votara por llamamiento público a cada diputado, finalmente se votó de forma electrónica y secreta, como solicitó Vox el miércoles, después de haberse anunciado que se iba a hacer en urna y finalmente se volvió a la opción del voto electrónico. Todo ello mientras a las puertas de la Cámara víctimas de la dana reclamaban que les tuvieran en cuenta y que Mazón dimita de inmediato.

En la sesión de control al presidente previa a esa votación, Mazón responsabilizó al Gobierno central de los efectos devastadores que tuvo la dana del 29 de octubre y se preguntó “¿sobre quién pesan las vidas”, mientras el PSPV y Compromís exigieron su dimisión. La dana, que ha dejado 224 personas muertas, 3 desaparecidas y miles de damnificadas en València, centró de nuevo la sesión de control en Les Corts Valencianes, con acusaciones cruzadas sobre quién tuvo la responsabilidad de alertar a la población y sobre quién pesan las muertes producidas. El PSPV y Compromís acusaron a Mazón de ser un “mentiroso” y aferrarse al cargo de presidente, pese a ser el responsable de las consecuencias que ha tenido la dana, y le instaron a dimitir por su “indignidad” y por no haber tenido “la decencia” de pedir perdón a las víctimas ni de reunirse con ellas.

Mientras, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, dijo sentirse “completamente” apoyado y con la confianza de Mazón.