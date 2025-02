Zelenski dimitiría a cambio de paz o la entrada de Ucrania en la OTAN

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que está dispuesto a abandonar el cargo si ello conlleva la paz en Ucrania o la incorporación del país a la OTAN. “No tengo ninguna intención de aferrarme al poder durante décadas”, declaró Zelenski. “Estoy dispuesto a dimitir si ello significa la paz en Ucrania, y también podría canjear mi cargo por la entrada en la OTAN”, añadió durante el foro Ucrania: 2025, en el transcurso del cual también invitó a visitar el país al presidente de EEUU Donald Trump. Estos comentarios de Zelenski, recogidos por la cadena ucraniana 24tv, tuvieron lugar a menos de 24 horas de la conmemoración, hoy lunes, del tercer aniversario de la invasión rusa del país. De hecho, Kyiv acogerá hoy una cumbre internacional con la participación presencial de 13 líderes extranjeros –entre ellos, el presidente español Pedro Sánchez– y de otros 24 líderes que intervendrán de forma remota. También estarán presentes en la capital ucraniana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con 24 de sus comisarios. La cumbre servirá para hablar de nuevos pasos para lograr el final de la guerra y para abordar también posibles garantías de seguridad para Ucrania una vez termine el conflicto.

Por otro lado, unas 2.500 personas salieron ayer a la calle en Barcelona en protesta por la invasión de Rusia a Ucrania, en una manifestación desde la oficina del Parlamento Europeo en la ciudad condal hasta la plaza Catalunya. El cónsul de Ucrania agradeció el apoyo de la comunidad catalana.

Más de 2.200 ucranianos empadronados en Lleida

Los empadronamientos de ucranianos procedentes del extranjero no se han frenado desde el inicio de la guerra con Rusia, de la que hoy se cumplen 3 años. En 2024 se registraron 4.228, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), así que la cifra desde marzo de 2022 llega ya a las 28.800 personas en Catalunya y roza las 135.000 en todo el Estado. Entre las provincias españolas, Lleida ocupa el puesto número 11 en empadronamientos, con 2.208 personas, el 1,6% del total. Encabeza este ranking Alicante con 26.634 ucranianos, seguida de València (17.188) y Barcelona (15.872), por delante de Madrid (11.401). Girona se coloca en sexta posición con 6.565 personas y Tarragona en octava, con 4.155. En Catalunya, del total de empadronamientos, un 55,1% lo fueron en Barcelona; un 22,8% en Girona; un 14,4% en Tarragona y un 7,7% en Lleida. No necesariamente todas estas personas continúan dadas de alta en el padrón y, de hecho, no han transcendido datos oficiales sobre el número de ucranianos que han regresado a su país en estos tres años. No obstante, diversos indicadores sugieren que la comunidad continúa al alza en Catalunya, ya que las escolarizaciones crecieron un 50% el año pasado hasta llegar a las 6.824 y las afiliaciones a la Seguridad Social, un 7%.