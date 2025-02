Junts retira la petición de una cuestión de confianza a Sánchez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La dirección de Junts decidió ayer retirar la proposición no de ley que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, para así dar “tiempo” al Ejecutivo central a “materializar” los acuerdos pendientes. La decisión de los de Carles Puigdemont llega después de que el verificador internacional presente en los encuentros entre Junts y el PSOE en Suiza, Francisco Galindo Vélez, hiciera la petición de retirar la proposición sobre cuestión de confianza, que debía debatirse hoy en el Congreso. El secretario general de la formación catalana, Jordi Turull, advirtió que la confianza de su partido hacia Sánchez sigue “absolutamente deteriorada”, pero que han decidido atender la petición de Galindo, en un “último esfuerzo para evitar la ruptura” y para “dar tiempo” a que el Gobierno “materialice” los acuerdos aún pendientes de cumplir. Turull, que no quiso hablar de plazos para dar cumplimiento a estos pactos, aseguró que retirar la proposición no quiere decir dar confianza al PSOE, sino dársela al mediador, que les reclamaba “un tiempo de prórroga”.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la situación “pone de manifiesto” que el Gobierno central “dialoga hasta la extenuación”.

Antes de conocerse la decisión de Junts, el diario La Vanguardia informó de que el Consejo de Ministros de hoy tiene previsto aprobar la adhesión a un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permitirá a los tribunales de alto rango españoles pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta iniciativa, fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Junts, se enviará a las Cortes para su ratificación.

Con respecto a los acuerdos que ambas formaciones tienen pendientes, el ministro para la Transición Digital, Óscar López, afirmó en una entrevista en RNE que es posible llegar a un acuerdo sobre inmigración, pero este deberá enmarcarse dentro de la Constitución. En este sentido, recordó que en 2001 el gobierno de José María Aznar transfirió las competencias en sanidad y educación a diversos territorios que aún no las tenían.