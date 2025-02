Mazón niega haber estado incomunicado durante la dana: “Hice 16 llamadas”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo ayer sentirse como “un daño colateral” de la dana que arrasó el sur de València el pasado 29 de octubre, antes de negar que aquella tarde estuviera incomunicado, pues, recuerda, “hice hasta 16 llamadas desde las 17:35h”. Además, el presidente valenciano acusó a “la izquierda” de haberse especializado “en instrumentalizar el dolor provocado por una tragedia para obtener réditos políticos”. “Ocurrió con el Prestige, con los atentados del 11M, con la pandemia y ahora con las riadas. Construyen un relato falso y utilizan todas sus terminales mediáticas para asentarlo; un relato que se construye como si fuera un muro con mentiras y manipulación”, dijo durante un desayuno informativo al que asistieron otros miembros del PP. En su intervención Mazón, que apuntó que en el primer momento de la catástrofe llegó a arrastrarse ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en interés de los valencianos, acusó al Ejecutivo de no preocuparse de la reconstrucción, sino de hacer campañas contra él. En cuanto a la tardanza en enviar la alerta a los móviles, se escudó en que no podían avisar de algo que no sabían “por el completo silencio de la Confederación Hidrográfica”.

Por otro lado, el presidente valenciano afirmó que Vox es su “socio preferente” para elaborar y aprobar los próximos presupuestos autonómicos, marcados por los esfuerzos de reconstrucción tras la dana.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo dijo que su formación tomará la decisión “más oportuna” con respecto al futuro de Mazón porque a su partido le “interesa volver a gobernar en València”.