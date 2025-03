Catalunya gestionará las devoluciones de extranjeros, con los Mossos en las fronteras

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El PSOE y Junts registraron ayer conjuntamente una propuesta de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración para que la Generalitat pueda gestionarlas. La nueva ley contempla que Catalunya gestione las devoluciones de extranjeros que tengan prohibición de entrada, por lo que los Mossos d’Esquadra colaborarán en el control fronterizo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con quienes también compartirán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación.

Los Mossos asumirán también la “prevención, persecución, protección y asistencia” a las víctimas de tráfico y explotación. Para ello, se contempla la incorporación de 1.800 nuevos agentes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Catalunya con la delegación de competencias sobre inmigración, aunque la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones. “Diferenciaría dos tipos de situaciones: aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería, podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, en ese caso es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat podrá proponer”, concretó.

Carles Puigdemont celebró el acuerdo, ya que representa la asunción de cuestiones que son “competencias que normalmente ejercen los estados”, lo que asegura que Catalunya estará ahora “mucho más preparada para su futuro como nación”.

Ahora bien, el líder de Junts per Catalunya afirmó que si bien la desconfianza hacia el PSOE ha “disminuido” gracias a este acuerdo, es “atrevido” hablar sobre los presupuestos generales del Estado: “No mezclamos carpetas”. Puigdemont compareció de manera telemática en la sede de JxCat junto al secretario general del partido, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, tras el acuerdo, que llega después de que Junts retirase la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Es un punto de cumplimiento de lo que hacía mucho tiempo que estaba acordado (...) y, por tanto, no cambia nada, simplemente pone al día una carpeta que estaba en números rojos. Pero hay otras carpetas y están en números rojos”, advirtió.

ERC encuentra una “buena noticia” el acuerdo sobre inmigración porque “cuanto menor sea la presencia del Estado, mejor”.

Por su lado, el president, Salvador Illa, afirmó que las competencias siempre serán ejercidas con el máximo rigor y responsabilidad en un discurso en la Sindicatura de Comptes.

❘ madrid ❘ El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tachó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “florero” después de que PSOE y Junts hayan llegado a un acuerdo para la delegación de competencias en materia de inmigración. A su entender, ese pacto es una “humillación” porque supone “desmantelar” el Estado.

“Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero, un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts”, declaró en un una atención a los medios antes de su visita al Mobile World Congress (MWC) en L’Hospitalet de Llobregat.

Feijóo tachó este pacto textualmente de doble “humillación”, porque es una competencia exclusiva del Estado y porque se pacta fuera de España: “La propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas”.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de ser un “pelele del separatismo” y avisó que los servicios jurídicos del PP ya analizan ese acuerdo para actuar porque “está fuera de la Constitución”.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advirtió al PSOE que mantiene su rechazo inicial sobre la proposición de ley para transferir competencias de inmigración a Catalunya, aunque matizó que solo se abre a dialogar con los socialistas sobre esta medida si aprueba primero en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes y le aporta “garantías” de que la formación de Puigdemont no va a aprovechar esta delegación para hacer políticas “racistas”.

Sin embargo, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reaccionaron mayoritariamente criticando con dureza el acuerdo de PSOE y Junts, poniendo el foco en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al afirmar que se trata de una “cesión ilegal” de competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respaldo de los sindicatos de Mossos y críticas de los de Policía

El sindicato Sap-Fepol ve muy positivo el traspaso de competencias a los Mossos d’Esquadra, siempre y cuando se haga con garantías, de forma “gradual” y realista y que venga acompañado de un plan estratégico. Está previsto aumentar hasta 26.800 los agentes para 2032.

El Gobierno Vasco analizará pedir también las competencias

El Gobierno Vasco analizará el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación a Catalunya de competencias sobre inmigración y, si lo estima “conveniente”, estudiará la posibilidad de “pedir nuevas competencias” en esta materia al Gobierno central, según explicó la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena. La también consejera de Autogobierno explicó que desconocía los “detalles” del acuerdo entre el PSOE y Junts. En todo caso, manifestó que el Ejecutivo vasco observa este pacto “con gran interés” y que tiene la intención de analizar sus contenidos para ver si “podría ser interesante” acordar medidas similares para Euskadi.