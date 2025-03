Rajoy dice en el Congreso que "no tiene ningún conocimiento" de la Operación Catalunya y hace bandera de la aplicación del 155

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles que él "no tiene ningún conocimiento" de la existencia de la Operación Catalunya ni del espionaje al independentismo con el sistema 'Pegasus'. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la trama parapolicial, ha apuntado que, en cambio, sí que puede hablar de "las actuaciones que llevaron a cabo dirigentes políticos de Catalunya muy cualificados que dieron lugar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la condena de estos dirigentes políticos por parte de los tribunales".

En este sentido, ha recordado que él mismo propuso al Senado la aplicación del artículo 155, y ha destacado el hecho que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos "ha ratificado todo lo que hizo el Tribunal Constitucional en defensa de la Constitución y de la unidad de la nación y, por lo tanto, todas las iniciativas adoptadas por su gobierno".

Rajoy ha mantenido varios enfrentamientos con representantes de las formaciones de izquierdas. Primero con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que lo ha acusado de ir al Congreso a "mentir", de investigar "ilegalmente" a los diputados de Podemos y ser el presidente "más corrupto de la democracia española".

El expresidente español ha afirmado que él es una persona "de derechas y de provincias, pero sobre todo un demócrata" y, por lo tanto, "nunca espiaría a un miembro del Congreso". Además, ha añadido, "no tendría ningún interés en hacer ninguna investigación sobre Ustedes porque no son tan importantes".

Niega tener ningún conocimiento del espionaje a Podemos

En este marco, ha afirmado que ni ha dado instrucciones ni sabe "nada" del espionaje a Podemos. "Nunca he tenido conocimiento de estos hechos, y lo único que sé es que la Policía lo ha desmentido y que hay un sumario abierto que ya veremos que dice". Además, ha "negado" que su gobierno diera ninguna instrucción a "nadie" para hacer estas investigaciones.

"No acepto que me diga que hemos hecho daño a la democracia", ha dicho Rajoy, "porque somos un partido de centroderecha que ha votado la Constitución, ha estado en el ámbito constitucional en el gobierno y en la oposición", y "el daño a la democracia lo han hecho Ustedes, y lo siguen haciendo en este momento".

"Cualquier país habría actuado igual"

En respuesta al diputado de Bildu Jon Iñarritu, Rajoy ha aprovechado para exhibir y recomendar a la comisión de investigación que compre su último libro, y ha insistido en reivindicar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y en hacer uso de los instrumentos de la "democracia española". "Cualquier país habría actuado igual", ha afirmado, porque "si alguien decide tomar una decisión unilateralmente diciendo que se independiza, o es un ingenuo o sabe que se tiene que atender a las consecuencias".

Ha recordado que él mantuvo "varias conversaciones" con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, otros con Carles Puigdemont, y ha afirmado que hizo "todo lo que pudo para llegar a un acuerdo" y evitó "el espectáculo lamentable" de un "intento de liquidar la Constitución, la ley y la unidad nacional". En este marco, se ha hecho responsable de "la auténtica" Operación Catalunya, la de la aplicación del artículo 155, y ha afirmado que las investigaciones que hizo el Ministerio del Interior durante su mandato se ceñían a operaciones "contra la corrupción".

"Yo no pinto nada aquí"

En respuesta a la intervención del diputado de Junts Josep Pagès, Rajoy ha negado que tuviera ningún conocimiento de supuestas actuaciones irregulares de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de su jefe de gabinete, Jorge Moragas, y de los contactos con Victòria Álvarez. "No tengo ni idea de que me está hablando", ha afirmado Rajoy. "Yo soy responsable de mis audios, y no me convertiré en un comentarista de que hacen otros y de acontecimientos que no me constan", ha afirmado y, por lo tanto, "yo no pinto nada aquí".

Niega presiones en Andorra

También en respuesta a Pagès, el expresidente español ha justificado los viajes de ministros y altos cargos de su ejecutivo en Andorra antes de que el SEPBLAC emitiera una nota que acabó con la caída de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial, el Banco de Madrid, por la cual tiene una querella pendiente al país de los Pirineos.

En este sentido, se ha desvinculado de las decisiones de las autoridades norteamericanas con respecto al BPA, ha negado que su ejecutivo presionara las autoridades andorranas o emitiera ninguna información falsa que condujera a la caída del grupo, y ha insistido en que el ejecutivo "no amenazó a nadie" porque "no es su estilo". Según Rajoy, la querella que se interpuso contra él en Andorra es "un disparate" que tiene como objetivo "justificar un relato sin pies ni cabeza". La querella, ha dicho, es "absurda" y ha sido impulsada por el entorno de Puigdemont.

Retrae a Rufián las "155 monedas de plata"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo ha acusado de "mentir", le ha reprochado que pretenda simular que "no sabe nada", y le ha "recomendado" que disponga de abogado para procedimientos futuros. Rajoy ha respondido recordando a Rufián su tuit sobre las "155 monedas de plata" dirigido a Puigdemont. El expresidente del gobierno español también se ha vanagloriado de haber conseguido detener un "golpe de Estado" con los instrumentos de la Constitución, y ha asegurado que todo lo que hizo "valió la pena".

El portavoz de los comunes y diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha asegurado que el gobierno de Rajoy pasará a la historia por su "infamia" por sus casos de corrupción y una actuación "cobarde". Rajoy ha acusado a Pisarello de pronunciar discursos "propios de la inquisición" y de no creer en la separación de poderes.

"No" tenía conocimiento de la actividad de Villarejo

En respuesta al diputado del PSOE Manuel Arribas, Rajoy también ha asegurado que él "no" tenía conocimiento de las actividades del excomisario José Manuel Villarejo. Según el expresidente, los socialistas están "obsesionados" con Villarejo y presentan conjeturas sin "pruebas".

La comisión de los "siete votos"

En pleno intercambio de reproches con el portavoz del PSOE, Rajoy ha afirmado que esta es la comisión de los "siete votos" de Junts que necesita Pedro Sánchez. "Por siete votos, cuántos insultos, mentiras, ignominias", ha dicho, y "espero que como mínimo no desguacen el Estado".